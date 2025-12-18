Μαρίν: «Ξεχωριστός ο αγώνας με την Κραϊόβα, θα είναι πολύ σημαντική η νίκη και η 8άδα για εμάς» 

Δηλώσεις στην ιστοσελίδα «Digi Sport» παραχώρησε ο Ραζβάν Μαρίν ο οποίος αναφέρθηκε στην κρισιμότητα της αναμέτρησης με την Κραϊόβα.

Ο διεθνής Ρουμάνος μέσος, χαρακτήρισε «ξεχωριστό» τον αποψινό ευρωπαϊκό αγώνα σημειώνοντας πως θα είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να φτάσει στη νίκη και να ολοκληρώσει τη League Phase του UEFA Conference League στην πρώτη 8άδα της τελικής κατάταξης.

«Ναι, είναι ένας ξεχωριστός αγώνας. Θα συναντήσω πολλούς φίλους. Δεν θα είναι εύκολος αγώνας για εμάς. Ξέρω πολύ καλά ότι η Κραϊόβα παίζει πολύ καλά αυτή τη σεζόν, αλλά φυσικά θέλω να κερδίσω. Θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς να παραμείνουμε στην πρώτη 8άδα. Η Κραϊόβα χρειάζεται κι αυτή ένα θετικό αποτέλεσμα για να προκριθεί, αλλά παρόλα αυτά, στο τέλος, ελπίζω να βγούμε εμείς νικητές», τόνισε αρχικά και πρόσθεσε για την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΑΕΚ και ο ίδιος: «Στην αρχή της σεζόν, ακόμα κι αν κερδίζαμε, το κάναμε λίγο δύσκολο. Δεν υπήρχε τόσο καλή σύνδεση όσο υπάρχει τώρα μεταξύ μας, υπήρχαν πολλοί νέοι παίκτες, ένας νέος προπονητής που ζητούσε διαφορετικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή τα πάμε πολύ καλά, έχουμε σταθερότητα στο παιχνίδι μας και θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο. Είμαστε σε καλή φόρμα τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη».

Όσο για το εάν ο ίδιος δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στη νέα του ομάδα, εξήγησε: «Όχι ότι ήταν δύσκολο απαραίτητα, απλώς χρειαζόμουν λίγο χρόνο για να προσαρμοστώ. Ξεκίνησα πολύ καλά τη σεζόν, μετά είχα μια πτώση στην απόδοση μου. Δεν ήμουν στην καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση που θα ήθελα. Δεν κατάφερα να κάνω την καλοκαιρινή προετοιμασία με την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή όμως νιώθω καλά από όλες τις απόψεις, παίζω πάντα και ευχαριστώ τον προπονητή και τη διοίκηση. Μου έδωσαν αυτοπεποίθηση και την ευκαιρία να παίζω πάντα. Νομίζω ότι ανταποκρίθηκα θετικά και ελπίζω να συνεχίσω να κάνω το ίδιο», κατέληξε ο Μαρίν.

Ο Ραζβάν Μαρίν, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Κάλιαρι, μετρά μέχρι τώρα 25 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ με την φανέλα της ΑΕΚ.

