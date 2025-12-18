Ρότσα: «Ο Παναθηναϊκός θέλει παίκτες από το πάνω ράφι - Στο παρελθόν είχαν έρθει ποδοσφαιρικά ερείπια»!

Ο Χουάν Ραμόν Ρότσα μίλησε για τον Ταμπόρδα, τον Μπενίτεθ, τον Γιοβάνοβιτς αλλά και το είδος των ποδοσφαιριστών που πρέπει να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχαν έρθει «ποδοσφαιρικά ερείπια»!

Ακολουθεί η συνέντευξη στο soccerplus.gr:

- Χουάν, ο Ταμπόρδα πέτυχε γκολ στη δεύτερη φορά που φόρεσε τη φανέλα του βασικού. Και όχι ένα γκολ που κάνει το 3-0, 4-0, αλλά το γκολ που σου δίνει τη νίκη και σε στέλνει άνευ αγώνα στους «8» του Κυπέλλου. Αν ήσουν προπονητής, θα τον έβαζες την Κυριακή στην Τούμπα;

«Μια ατμόσφαιρα όπως αυτή της Τούμπας είναι κάτι συνηθισμένο για τον Ταμπόρδα, δεν θα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι πως δείχνει να περνά το πρώτο στάδιο της προσαρμογής και να μπορεί να δώσει περισσότερα. Όχι μόνο γιατί ήταν μία από τις καλύτερες και πιο δαπανηρές μεταγραφές του καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό, αλλά γιατί δεν γίνεται ένας παίκτης με τόσες παραστάσεις και πρωταθλητής στη χώρα του να μη «κάνει» για την Ελλάδα. Όσο δύσκολο κι αν είναι το ελληνικό Πρωτάθλημα — που το θεωρώ δύσκολο, ειδικά με τις τόσες ιδιομορφίες που έχει».

-Λέμε πολλές φορές, όπως και για την περίπτωση του Μπορέλι παλιότερα, ότι συνήθως οι παίκτες από άλλη ήπειρο, όπως η Αργεντινή, θέλουν το χρόνο τους για να προσαρμοστούν. Όμως γιατί στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα προσαρμογής με παίκτες όπως, για παράδειγμα, ο Έσε και ο Ορτέγκα;

«Γιατί η κατάσταση είναι πιο σταθερή τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό. Αποφεύγει τις συχνές αλλαγές προπονητή και έχει βρει τον τρόπο να παίρνει τους βαθμούς που θέλει στα θεωρητικά εύκολα ματς, χωρίς να απαιτείται άμεσα από αυτούς τους παίκτες να κάνουν τις κινήσεις που θα του κερδίσουν το παιχνίδι. Όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα ταχύτερης προσαρμογής. Να μην ξεχνάμε, όμως, ότι και ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολλές μεταγραφές που δεν του έχουν βγει. Απλώς τα χρήματα του Champions League μπορούν να κρύψουν ένα τέτοιο πρόβλημα».

-Αν σου δινόταν η δυνατότητα να επιλέξεις, θα ήθελες τον σημερινό Παναθηναϊκό με τον Γιοβάνοβιτς στον πάγκο ή όπως είναι τώρα με τον Μπενίτεθ; Θεωρείς κάποιον από τους δύο καλύτερο για αυτή τη θέση;

«Και οι δύο είναι εξαιρετικοί προπονητές. Όμως αυτή τη στιγμή η παρουσία του Μπενίτεθ μπορεί να δώσει στον Παναθηναϊκό αυτό που έχει ανάγκη, δηλαδή τον χρόνο που χρειάζεται για να ανέβει η ομάδα επίπεδο. Από εκεί και πέρα, ο Μπενίτεθ θέλει λίγο πιο έτοιμους παίκτες για την ενδεκάδα, ενώ ο Γιοβάνοβιτς, αν πιστεύει ότι ένας παίκτης μπορεί να βοηθήσει, ίσως προτιμήσει να δουλέψει περισσότερο μαζί του παρά να ψάξει κάποιον πιο έτοιμο. Η βασική διαφορά ανάμεσα στους δύο προπονητές είναι στην ρήτρα για αποζημίωση. Γι’ αυτό κάποια στιγμή ο Γιοβάνοβιτς ολοκλήρωσε τη συνεργασία του, ενώ με τον Μπενίτεθ εκτιμώ ότι θα καθίσει και θα δουλέψει όλο το διάστημα που προβλέπει το συμβόλαιό του στον Παναθηναϊκό».

- Τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει για να ανέβει ο Παναθηναϊκός επίπεδο;

«Σίγουρα πρέπει να αποκτήσει παίκτες που να μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά και άμεσα. Εκτιμώ ότι ο στόχος τόσο του Μπενίτεθ όσο και του Παναθηναϊκού είναι να αρχίσουν να γίνονται από τώρα οι κινήσεις που πρέπει, ώστε τη νέα χρονιά να μπει από την καλύτερη δυνατή θέση στη διεκδίκηση του Πρωταθλήματος. Αυτή η χρονιά είναι δύσκολο να σωθεί, ειδικά στο Πρωτάθλημα. Με τις βαθμολογικές απώλειες που ήδη υπάρχουν το θεωρώ σχεδόν αδύνατο. Σκέψου ότι για να πάρει μια ομάδα το Πρωτάθλημα στην Ελλάδα δεν πρέπει να έχει περισσότερες από τρεις το πολύ τέσσερις ήττες σε όλη τη χρονιά. Και το σύστημα των Play-Offs μπορεί να ανατρέψει 4-5 βαθμούς διαφοράς, αλλά μέσα σε έξι αγωνιστικές, αν η διαφορά είναι μεγάλη, δύσκολα έρχονται τα πάνω-κάτω».

-Σε παλαιότερη συνέντευξη δεν ήσασταν υπέρ των μεταγραφών. Με μια μικρή έκπληξη βλέπω ότι πλέον συμφωνείτε ξεκάθαρα προς αυτή την κατεύθυνση...

«Είμαι υπέρ των μεταγραφών αν οι παίκτες που θα έρθουν είναι «από το πάνω ράφι». Δηλαδή αν είναι να πάρεις έναν πραγματικά πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Αν πρόκειται να έρθει κάποιος που δεν μπορεί να προσφέρει περισσότερα από τους ήδη υπάρχοντες, δεν είμαι υπέρ.

Εδώ, όμως, θέλω να διευκρινίσω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται παίκτες από το πάνω ράφι, όχι από το πάνω ηλικιακό ράφι. Γιατί στο παρελθόν ήρθαν σημαντικοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι, στην ηλικία που αποκτήθηκαν, ήταν ποδοσφαιρικά ερείπια, όπως ο Χούλιο Σέζαρ ή ο Εσιέν.

Ακόμα και ο Πάουλο Σόουζα, αν είχε έρθει σε λίγο καλύτερη ηλικία, θα είχε βοηθήσει πολύ περισσότερο. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, η ηλικία ενός παίκτη και η δυνατότητα μεταπώλησής του παίζουν καταλυτικό ρόλο σε μια σωστή μεταγραφή».