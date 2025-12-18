Με τον κόσμο του στην Τρίπολη ο Άρης

Τη συμπαράσταση των φιλάθλων του θα έχει ο Άρης για το παιχνίδι στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα Aktor για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Η ΠΑΕ Άρης ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας μας ότι όσοι θέλουν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα Aktor στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (20/12, 16:00) θα πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.asterastickets.gr

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ και η επαλήθευσή του θα γίνει μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει αύριο το πρωί (18/12).

Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να έχουν επαληθεύσει το εισιτήριό τους στην εφαρμογή πριν την έλευσή τους στην Τρίπολη και να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό ταυτοποίησης, όπως Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία στον οποιοδήποτε έλεγχο και να έχουν πρόσβαση στο «Θ. Κολοκοτρώνης» (η Αστυνομία θα διενεργεί αυστηρούς ελέγχους στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου).