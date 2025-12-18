Η ημέρα που ο Μέσι ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου με την Αργεντινή

H 18η Δεκεμβρίου 2022, είναι από τις ημερομηνίες εκείνες που θα μείνουν στη μνήμη όλων των Αργεντινών.

Συμπληρώνονται σήμερα δύο χρόνια από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, όπου η Αργεντινή επικράτησε της Γαλλίας με 4-2 στα πέναλτι (2-2 στα 90’, 3-3 στα 120’) και κατέκτησε το τρόπαιο.

Ένας τελικός που άλλαξε τη ζωή πολλών και κυρίως του Λιονέλ Μέσι. Ο τίτλος αυτός αποτέλεσε το κερασάκι στην τούρτα ενός ιστορικού και αξεπέραστου ρεκόρ ( σήμερα έχει πλέον 45 τίτλους, περισσότερους από κάθε άλλον ποδσφαιριστή).

Ένας τίτλος που του έδωσε τη δυνατότητα να ηρεμήσει και να απολάσευει άλλες ποδοσφαιρικές επιλογές. Πρόσφατος πρωταθλητής MLS με την Ίντερ Μαϊάμι, από τότε και μετά παίζει πιο χαλαρά, μια και δεν κουβαλέι στους ώμους του το βαρύ «σακίδιο» να είναι ο καλύτερος χωρίς να έχει το καλύτερο τρόπαιο, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ταυτότητα του τελικού:

Αργεντινή-Γαλλία 3-3

Γκολ: Μέσι (23’ πέλαντι, 108΄), Ντι Μαρία (36΄)-Μπαπέ (80’ πέναλτι, 81’, 117’ πέναλτι)

Η διαδικασία των πέναλτι: Μπαπέ 0-1, Μέσι 1-1, Κομάν (απόκρουση Μαρτίνες), Ντιμπάλα 2-1, Τσουαμενί (άουτ), Παρέδες 3-1, Κόλο Μουανί 3-2, Μοντιέλ 4-2

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Κίτρινες: Φερνάντες, Ακούνια, Παρέδες, Μοντιέλ - Ραμπιό, Τιράμ, Ζιρού (στον πάγκο).

Τα στοιχεία και τα ρεκόρ που «σημάδεψαν» τον συναρπαστικό τελικό, του Μουντιάλ 2022, σύμφωνα με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS):

* Αργεντινή εναντίον Γαλλίας ήταν ο 11ος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ εκπροσώπων της Νότιας Αμερικής και της Ευρώπης. Οι Νοτιοαμερικανοί κέρδισαν 8 και οι Ευρωπαίοι 3.

* Η Αργεντινή κατέκτησε το 3ο Παγκόσμιο Κύπελλο (μετά το 1978 και το 1986), 36 χρόνια από την τελευταία της νίκη το 1986. Μόνο η Ιταλία είχε μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα σε δύο νικηφόρα Παγκόσμια Κύπελλα (44 χρόνια, από το 1938 έως το 1982).

* Η Αργεντινή έγινε η 2η νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία που έχασε το πρώτο της παιχνίδι (1-2 από τη Σαουδική Αραβία), μετά την Ισπανία το 2010.

* Ήταν ο 4ος από τους 5 τελευταίους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πήγε στην παράταση, όσο και οι προηγούμενοι 16 τελικοί μαζί.

* Πριν από αυτόν τον τελικό, η Γαλλία έχει κερδίσει 7 από τα παιχνίδια νοκ άουτ για το Παγκόσμιο Κύπελλο στη σειρά. Στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόνο η Βραζιλία είχε μεγαλύτερο σερί νικών σε νοκ άουτ αγώνες από (9 αγώνες από το 1958 έως το 1970).* Ο Λιονέλ Σκαλόνι έγινε ο νεότερος προπονητής (44 ετών) που κέρδισε το τρόπαιο από τον συμπατριώτη του Σέζαρ Λουίς Μενότι το 1978 (39 ετών).

* Ο Σκαλόνι έγινε ο τρίτος προπονητής στην ιστορία που κατέκτησε και το Παγκόσμιο Κύπελλο (2022) και το Κόπα Αμέρικα (2021), μετά από δύο Βραζιλιάνους, τον Μάριο Ζαγκάλο (Παγκόσμιο Κύπελλο 1970, Κόπα Αμέρικα 1997) και τον Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα (Παγκόσμιο Κύπελλο 1994, Κόπα 2004). Αμερική).

* Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ έγινε ο 4ος προπονητής που ηγήθηκε ομάδας σε 2 διαδοχικούς τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τον Βιτόριο Πότσο με την Ιταλία (1934, 1938), τον Κάρλος Μπιλάρδο με την Αργεντινή (1986, 1990) και τον Φραντς Μπεκενμπάουερ με τη Δ. Γερμανία (1986, 1990).

* Τουλάχιστον ένας παίκτης τόσο από την Ίντερ όσο και από την Μπάγερν έχει παίξει σε κάθε έναν από τους τελευταίους 11 τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου (από το 1982 έως το 2022). Αυτή η παράδοση συνεχίστηκε στο Κατάρ χάρη στους Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή/Ίντερ), Νταγότ Ουπαμεκανό και Κίνγκσλεϊ Κομάν (Μπάγερν).

* Παίκτες ηλικίας 34+ έχουν σκοράρει 3 γκολ σε αυτόν τον τελικό αγώνα (Λιονέλ Μέσι 2, Άνχελ Ντι Μαρία 1), περισσότερα από ό,τι σε όλους τους προηγούμενους τελικούς μαζί (2).

* Ο Άνχελ Ντι Μαρία είναι ο τέταρτος παίκτης (και ο πρώτος Αργεντινός) που σκοράρει σε τελικό του Κόπα Αμέρικα και σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τον Έκτορ Κάστρο (Ουρουγουάη), τον Πελέ και τον Ρονάλντο (και οι δύο με τη Βραζιλία).

* Ο Άνχελ Ντι Μαρία έγινε ο 1ος παίκτης που σκόραρε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, σε ένα ηπειρωτικό πρωτάθλημα (Κόπα Αμέρικα) και στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

* Ο Μέσι έγινε ο πρώτος παίκτης που σκόραρε και στις 5 φάσεις (όμιλοι, «16», προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός) σε μία μόνο διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τότε που εισήχθη η τρέχουσα μορφή.

* Ο Μέσι πέτυχε το 100ο γκολ της καριέρας του με το δεξί του πόδι.

* Ο Μέσι έγινε ο νέος κάτοχος του ρεκόρ όλων των εποχών για τα περισσότερα παιχνίδια που παίχτηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο (26). Ξεπέρασε τον Λόταρ Ματέους (25).

*Ο Μέσι σημείωσε το ρεκόρ στα πέναλτι στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου (χωρίς να υπολογίζονται αυτά στη διαδικασία μετά την παράταση) - 6, ξεπερνώντας τον Χάρι Κέιν (5).

* Για πρώτη φορά σε ολόκληρη την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μια ομάδα (Αργεντινή) είχε 5 πέναλτι υπέρ σε μία μόνο διοργάνωση.

* Ο Κιλιάν Μπαπέ εντάχθηκε στην παρέα των άλλων 4 παικτών που έχουν σκοράρει σε 2 διαφορετικούς τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου: Βαβά (1958, 1962), Πελέ (1958, 1970), Πολ Μπράιτνερ (1974, 1982) και Ζινεντίν Ζιντάν (1998, 2006).

Ο Μπαπέ σημείωσε επίσης το νέο ρεκόρ Παγκοσμίου Κυπέλλου για γκολ που σημειώθηκαν στους τελικούς (4) ξεπερνώντας τους 4 παίκτες με 3 γκολ ο καθένας.

* Ο Κιλιάν Μπαπέ έγινε ο 2ος παίκτης που σημείωσε χατ-τρικ στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τον Τζεφ Χαρστ για την Αγγλία εναντίον της Γερμανίας το 1966.

* Για πρώτη φορά δόθηκαν έως και 3 πέναλτι σε τελικό Μουντιάλ. Ο μόνος προηγούμενος τελικός με πολλά πέναλτι (χωρίς να υπολογίζονται αυτά στη διαδικασία μετά την παράταση) ήταν στη συνάντηση της Γερμανίας εναντίον της Ολλανδίας το 1974 (2).

* Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δύο καλύτεροι σκόρερ (Μπαπέ 8, Μέσι 7) εκπροσώπησαν τον ίδιο σύλλογο (Παρί ΣΖ).

* Για 2η φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δύο παίκτες σημείωσαν 7+ γκολ (μετά το 1970, ο Γκερντ Μύλλερ με 10 και ο Ζαϊρζίνιο με 7).

*Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 σημειώθηκαν 172 γκολ, ένα νέο ρεκόρ τουρνουά, ξεπερνώντας τα 171 γκολ και στις δύο διοργανώσεις του 1998 και του 2014.