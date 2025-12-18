Η ΑΕΚ έχτισε από το καλοκαίρι με κόπο την ευρωπαϊκή της «επιστροφή» και πάει για το μεγάλο άλμα 

Η ελεύθερη πτώση της ΑΕΚ στο ευρωπαϊκό (της) ranking έπιασε... ταβάνι πέρυσι μετά τον καταστροφικό αποκλεισμό από τη Νόα. Για να (ξανά)φτιάξει το ευρωπαϊκό της παρόν και μέλλον, χρειάζονταν υποχρεωτική παρουσία σε League Phase, υποχρεωτική παρουσία στο Τop-8 και μια σειρά από υπερβάσεις με ρεκόρ νικών. Η Ένωση, απόψε πάει για το μεγάλο άλμα...

Πριν φτάσουμε στο... σήμερα, ας κάνουμε ένα flash back. Ο Δικέφαλος το καλοκαίρι προχωρά σε ολική αναδόμηση. Προχωρά σε αλλαγή προπονητή με την πρόσληψη του Μάρκο Νίκολιτς - ο οποίος φέρνει μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία - , προχωρά σε βαθιές τομές στο ρόστερ της και στον τρόπο που αγωνίζεται, αφού από το παιχνίδι man-to-man με υψηλή πίεση σε όλο το γήπεδο του Ματίας Αλμέιδα επί μια 3ετία, περνά στο πιο control παιχνίδι του Σέρβου τεχνικού και γενικότερα, μπαίνει σε μια νέα εποχή και βρίσκεται σε μια φάση χτισίματος. Ολα αυτά συμβαίνουν ενώ η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα μεγάλο «ΠΡΕΠΕΙ». Την πρώτη και σημαντικότερη πρόκληση της εφετινής σεζόν. Να χτίσει την ευρωπαϊκή της «επιστροφή»!

Η Ένωση για να το κάνει αυτό, θα έπρεπε πρώτα απ' ολα να πετύχει κάτι με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της που δεν ειχε πετύχει με κανέναν άλλον. Το 3/3 στην προκριματική διαδικασία του καλοκαιριού. Χωρίς περιθώριο λάθους προφανώς. Ένας αποκλεισμός, θα έστελνε... σπίτι της την ΑΕΚ και οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές καθώς θα δινόταν μια συνέχεια στον αποκλεισμό από τη Νόα.

Στο μεγάλο «πρέπει» που ειχε μπροστά της η Ένωση μπήκε ακόμα μεγαλύτερη πίεση και ανέβηκε ο βαθμός δυσκολίας του 3/3 όταν η κληρωτίδα έβγαλε πρώτο αντίπαλο την Μπερ Σεβά που η δυναμικής ήταν να την συναντήσει ο Δικέφαλος στα... πλέι-οφ και όχι στην πρώτη φάση. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εμφανίζεται έτοιμη για την πρώτη μεγάλη πρόκληση, πετά έξω τους Ισραηλινούς, πετά έξω και τον Άρη Λεμεσού στην αμέσως επόμενη φάση και παίζει για την παρουσία της στη League Phase με την Άντερλεχτ, μια από τις πιο ισχυρές ομάδες του Βελγίου με παράδοση στην Ευρώπη. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία...

Η ΑΕΚ πετυχαίνει - όντας μια ομάδα υπό κατασκευή - κάτι που στην αρχή της διαδικασίας έμοιαζε βουνό. Χτίζει με κόπο την ευρωπαϊκή της «επιστροφή» και παρ' ότι η πρεμιέρα της στη League Phase δεν ήταν καλή καθώς γνωρίζει την ήττα στη Σλοβενία από την Τσέλιε πετυχαίνει τη δική της υπέρβαση - με κακή παρένθεση την ισοπαλία με την Σάμροκ - και με τρεις νίκες στη σειρά επί Αμπερντίν, Φιορεντίνα και Σάμσουνσπορ φτάνει στο σήμερα με τις ιδανίκτερες των συνθηκών.

Έτοιμη για το μεγάλο άλμα αντιμετωπίζοντας την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια έχοντας μια τεράστια ευκαιρία. Μια νίκη σήμερα, δεν την φτιάχνει μόνο το... μονοπάτι της εν όψει της συνέχειας αλλά και την ευρωπαϊκή της μοίρα γενικότερα. Μεταξύ άλλων να τονίσουμε πως μια πιθανή νίκη σήμερα που θα την φέρει στην τρίτη ή την τέταρτη θέση στην τελική βαθμολογία του Conference, θα σημαίνει για την ΑΕΚ απευθείας συμμετοχή στους 16 μετά από 24 ολόκληρα χρόνια και ευρωπαϊκό… ρεπό δύο μηνών, αφού θα περάσει μπάι τον ενδιάμεσο γύρο.

Επίσης θα σημαίνει αποφυγή αντίπαλου από το top 8 μέχρι τα προημιτελικά, αποφυγή της Στρασμπούρ και πιθανότατα της Σαχτάρ μέχρι τον… ημιτελικό. Θα σημαίνει καλύτερες διασταυρώσεις στη συνέχεια της διοργάνωσης, αβαντάζ έδρας στους 16 και στους 8, εκτόξευση του ευρωπαϊκού της συντελεστή με αύξηση κατά… 50% μέσα σε ένα βράδυ, μεγαλύτερο αριθμό βαθμών στον ελληνικό συντελεστή και επτά ευρωπαϊκές νίκες σε μία σεζόν για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή της ιστορία (επί των Μπερ Σεβά, Άρη Λεμεσού, Άντερλεχτ, Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σαμσουνσπόρ και Κραϊόβα) και προφανώς σημαντικά οικομικά κέρδη (αυτοτελές ποσό 2 εκατ. ευρώ στο ταμείο της). Όλα τα παραπάνω μαρτυρούν προφανώς και τη σημαντικότητα της αποψινής αναμέτρησης και του τι διακυβεύεται.

Να σημειώσουμε πως νωρίτερα ο Ανδρέας Δημάτος που εργάζεται στην UEFA ως media consultant και advisor στο executive office, προχώρησε σε μια ακόμα χρήσιμη ανάλυση για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κραϊόβα, την τελική κατάταξη και τα δεδομένα βάσει πιθανών αποτελεσμάτων.

Αναλυτικά όλα όσα ανέφερε: «Η ΑΕΚ γνωρίζει ότι με νίκη με 1-0 απόψε επι της Κραϊόβα είναι σίγουρα στο top 8 της τελικής βαθμολογίας και απευθείας στους 16 του Conference!

Με αυτό το 1-0 μπορεί να είναι από πρώτη (σχεδόν απίθανο γιατί θα πρέπει και η Στρασμπουρ να χάσει εντός έδρας από την Μπρεϊντάμπλικ και η Σαχτάρ να μην κερδίσει στην Κρακοβία τη Ριέκα και η Ρακόφ να μην νικήσει στην Κύπρο την Ομόνοια) έως και έβδομη, αν υπάρξουν τρελά αποτελέσματα από πλευράς σκορ!

Στο 1-0 της ΑΕΚ μπορεί να την περάσει η Σπάρτα Πράγας, αν νικήσει τουλάχιστον με 4-0 την Αμπερντίν, η Ράγιο Βαγιεκάνο αν νικήσει τουλάχιστον με 4-0 την Ντρίτα και στο Μάιντς-Σαμσουνσπόρ αν η γερμανική ομάδα νικήσει με έξι γκολ διαφορά και πάνω ή αν οι Τούρκοι κερδίσουν με δύο γκολ διαφορά και πάνω…

Η πιθανότερη θέση για την ΑΕΚ πάντως σε περίπτωση νίκης απόψε υπολογίζεται βάσει των προσομοιώσεων στο 3 ή στο 4…

Σε περίπτωση ισοπαλίας η λογική λέει ότι αν δεν υπάρξουν απίθανα αποτελέσματα είναι μάλλον αδύνατο να μπει στο top 8 ομάδα με 11 βαθμούς!

Αντίθετα μπορεί να μείνουν εκτός και ομάδες με 12…

Με ήττα ή ισοπαλία το πιθανότερο είναι ότι η ΑΕΚ θα τερματίσει στο 9-16».