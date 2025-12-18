Επιστροφή Τσιμίκα στη Λίβερπουλ τον Ιανουάριο – Δεν πείθει Ρόμα και Γκασπερίνι

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να επιστρέψει στη Λίβερπουλ τον Ιανουάριο, καθώς η θητεία του στη Ρόμα δεν έχει πείσει τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ αγωνίζεται στη Ρόμα με τη μορφή δανεισμού από το καλοκαίρι, αλλά, όπως αναφέρουν οι ιταλικές πηγές, δεν έχει καταφέρει να πείσει με την απόδοσή του μέχρι τώρα.

Τα δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι ούτε ο προπονητής της Αταλάντα φαίνεται να εντυπωσιάστηκε από τις εμφανίσεις του, γεγονός που οδηγεί στην επιστροφή του στους «reds».

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ολοκληρώνεται και ο δανεισμός του Λέον Μπέιλι, ο οποίος θα επιστρέψει στην Άστον Βίλα. Με τη φανέλα της Λίβερπουλ, ο Τσιμίκας μετρά 118 συμμετοχές, έχει δώσει 18 ασίστ και έχει κατακτήσει πέντε τίτλους, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην ομάδα πριν από τον δανεισμό.