Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος γυναικών - Βατές αποστολές για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (18/12) η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος Γυναικών - Με Μύκονο ο ΠΑΟΚ, με ΝΠΣ Βόλο η ΑΕΚ

Χωρίς... κέφια η κλήρωση των προημιτελικών, με τον ΠΑΟΚ να τυχαίνει κόντρα στη Μύκονο, ενώ η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΝΠΣ Βόλο.

Τα υπόλοιπα δύο ζευγάρια ΑΟ ΡΕΑ - Αστέρας Τρίπολης και Οδυσσέας Μοσχάτου - Αγία Παρασκευή, με έναν τελικό ντέρμπι Δικεφάλων να είναι κάτι παραπάνω από πιθανός.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί. Τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν στις 14/01/2026 και αυτά της 2ης στις 28/01/2026.

Παρόντες στην κλήρωση ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών και μέλος της ΕΕ της Ομοσπονδίας, Παναγιώτης Καρράς, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαίρου Γυναικών, Αντώνης Κιουρεξίδης και το μέλος της Επιτροπής, Αριστέα Ρόμπολα.