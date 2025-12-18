ΑΕΚ: «Να μην υπάρξει η οποιαδήποτε χρήση λέιζερ, μπορεί να φέρει διακοπή με απρόβλεπτες συνέπειες»! 

Σημαντική ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ σχετικά με τη συμπεριφορά που θα πρέπει να έχει ο κόσμος της απόψε στον αγώνα με την Κραϊόβα.

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ επισημαίνει προς τους φιλάθλους που θα δώσουν το παρών στις εξέδρες της ΟΠΑΠ Αρένα πως «είναι κρίσιμο να μην υπάρξει η οποιαδήποτε χρήση συσκευής λέιζερ καθώς μετά το προηγούμενο παιχνίδι και τις σχετικές εκθέσεις των παρατηρητών της UEFA, υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα με αυτό και συνιστά πλέον ακόμη και λόγο διακοπής του αγώνα, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ομάδα μας».

Εμείς να προσθέσουμε μάλιστα πως το φαινόμενο με τα λέιζερ ξεπέρασε κάθε όριο στον προηγούμενο αγώνα με την Σάμροκ και μάλιστα υπήρξε σύλληψη ατόμου. Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, έγινε χρήση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας η ΕΛ.ΑΣ και ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη τις αμέσως επόμενες μέρες άτομο που ήταν στην Θύρα 19. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και σχηματίστηκε δικογραφία με αποτέλεσμα να διώκεται ποινικά.

Γι' αυτόν τον λόγο η ΠΑΕ ΑΕΚ επισημαίνει πως στο αποψινό παιχνίδι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει χρήση λέιζερ αφενός για την προστασία της ομάδας καθώς η UEFA θα είναι αμείλικτη όσον αφορά τις τιμωρίες της και αφετέρου, για την προστασία προσωπικά κάθε φιλάθλου, που μπρεί να μπλέξει λόγω μιας στιγμής αφέλειας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι οι θύρες του γηπέδου μας για τον αποψινό (18/12, 22.00) αγώνα με την Κραϊόβα για το UEFA Conference League, θα ανοίξουν στις 19.00.

Εν όψει του αποψινού ματς, σας θυμίζουμε ότι είμαστε τιμωρημένοι με ποινή κλεισίματος των θυρών 19-21-23-25 με διετή αναστολή. Για να μην ενεργοποιηθεί η ποινή και για να μην αντιμετωπίσουμε κανένα κίνδυνο γενικότερα στην συνέχεια, πρέπει, όπως και στα δύο προηγούμενα ματς με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς, να μην έχουμε κανένα άναμμα καπνογόνων, βεγγαλικών, φωτοβολίδων ή στρόμπο. Καμία ρίψη κροτίδας.

Επίσης σε σύγκριση με τα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια είναι κρίσιμο και το τονίζουμε ιδιαίτερα, απόψε να μην υπάρξει η οποιαδήποτε χρήση συσκευής λέιζερ. Μετά το προηγούμενο παιχνίδι και τις σχετικές εκθέσεις των παρατηρητών της UEFA, υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα με αυτό και συνιστά πλέον ακόμη και λόγο διακοπής του αγώνα, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ομάδα μας. Ως εκ τούτου, για οποιαδήποτε σχετική παραβατική συμπεριφορά, θα υπάρχει εντοπισμός του παραβάτη μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας με κάμερες που θα είναι υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ, και άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Μην θέσετε τον εαυτό σας και την ομάδα σε κίνδυνο, για κάτι που δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει.

Σας χρειαζόμαστε όλους σε κάθε ματς στο πλευρό της ομάδας και πρέπει από κοινού να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί αυτό.

Στην περίμετρο έξω από το γήπεδό μας θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι και έλεγχοι στην είσοδο των θυρών. Μην έρθετε χωρίς εισιτήριο ή έχοντας μαζί σας κράνη μηχανής, σάκους ή σακίδια. Εντός γηπέδου δεν επιτρέπεται η κατάληψη διαδρόμων.

Ολοι μαζί στο πλευρό της ΑΕΚ και απόψε και σε όλες τις επόμενες μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές στο Σπίτι Μας!

