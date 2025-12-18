«Φαβορί ο Παναθηναϊκός αν φύγει ο Μανδάς από τη Λάτσιο»

Νέο ρεπορτάζ στην Ιταλία για τον Χρήστο Μανδά, χρίζοντας μάλιστα τον Παναθηναϊκό ως φαβορί σε περίπτωση αποχώρησής του από τη Λάτσιο.

Ρεπορτάζ της "Il Messaggero" κάνει λόγο για τριπλό ιταλικό ενδιαφέρον για τον διεθνή πορτιέρο της Λάτσιο. Συγκεκριμένα ο Μανδάς βρίσκεται στο στόχαστρο τόσο της Βερόνα, όσο και της Τορίνο, αλλά μπαίνει στο τραπέζι και η Τζένοα, σημειώνοντας μάλιστα για την "γκρανάτα" ότι ο άλλοτε τερματοφύλας του ΟΦΗ και του Ατρομήτου είναι στην κορυφή της λίστας της.

Σύμφωνα ωστόσο με το ίδιο δημοσίευμα: "Αν μία μεταγραφή ήταν η μόνιμη βιώσιμη επιλογή για τον Μανδά, ο Παναθηναϊκός θα είχε το πάνω χέρι, καθώς είναι η μοναδική ομάδα που διατίθεται να ικανοποιήσει τη Λάτσιο".

Στη συνέχεια πάντως το ρεπορτάζ κάνει λόγο και για πιθανότητα ανταλλαγής μεταξύ Λάτσιο και Τζένοα, με τον Μανδά να πηγαίνει στους Γενοβέζους για να πάρει φανέλα βασικού και τον Λεάλι να ακολουθεί το αντίθετο δρομολόγιο.

Για τον Έλληνα πορτιέρο πάντως φέρεται να έχει δείξει ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός, όπως ανέφερε η "La Repubblica" τις προηγούμενες ημέρες.

