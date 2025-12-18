Ροτάρου: Από πρώην οπαδός της Στεάουα, «προπονητοφάγος» ιδιοκτήτης της Κραϊόβα!

Το SDNA γράφει για τον ιδιοκτήτη και αναμορφωτή της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, Μιχάι Ροτάρου. Η συνήθεια του να αλλάζει συνεχώς προπονητές, η αδυναμία του για τη Στεάουα και η εμπλοκή του σε κάθε ζήτημα που αφορά τον ρουμανικό σύλλογο.

Ο Μιχάι Ροτάρου από τους πιο εύπορους επιχειρηματίες στη Ρουμανία με περιουσία που εκτιμάται γύρω στα 300 εκατομμύρια ανέλαβε την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα το 2013, ως χρηματοδότης και βασικός μέτοχος της ομάδας. Έκτοτε, έχει επηρεάσει σημαντικά την πορεία του συλλόγου, τόσο αγωνιστικά, όπου έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο ακόμα και στις μεταγραφές, όσο και στα διοικητικά.

Οι ιστορίες που συνοδεύουν τον 53χρονο ιδιοκτήτη της αποψινής αντιπάλου της ΑΕΚ ενισχύουν την εικόνα ενός αμφιλεγόμενου και απρόβλεπτου παράγοντα.



Ο Ροτάρου προτού εμπλακεί στα διοικητικά της Κραϊόβα φέρεται να ήταν φανατικός οπαδός της Στεάουα Βουκουρεστίου, σε τέτοιο βαθμό ώστε να περιγράφεται ως άτομο που «έσπαγε καθίσματα» στις εξέδρες.

Ασυνήθιστο και το γεγονός πως οργανωμένοι οπαδοί της Κραϊόβα είχαν αναρτήσει πανό σε αγώνα, με το οποίο επέβαλλαν ουσιαστικά όρους στον ίδιο τον Ροτάρου: «Ο προπονητής μένει έναν χρόνο! Αλλιώς, θα υπάρξει σκάνδαλο!».

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 2013 όταν και ανέλαβε την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα ο Ροτάρου, έχουν προσληφθεί 20 διαφορετικοί προπονητές! Είναι χαρακτηριστικό πως έξι εξ αυτών (Λίνκαρ, Μπάλιντ, Πιτούρκα, Ρέγκεκαμπφ, Ραντόι και Γκάλκα) είχαν παρελθόν στη Στεάουα. Μάλιστα για περίπου πέντε μήνες το 2021 στον πάγκο της ομάδας θήτευσε και ο Μαρίνος Ουζουνίδης.



Σε άλλο περιστατικό, μετά από το ντέρμπι με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, παράγοντες της τελευταίας υποστήριξαν ότι στέλεχος της Κραϊόβα βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο Ροτάρου αναγκάστηκε να παρέμβει δημόσια, δηλώνοντας ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ εδώ και πάνω από 30 χρόνια, ξεκινώντας μια σουρεαλιστική αντιπαράθεση στα ΜΜΕ.



Παράλληλα, ο Ροτάρου έχει παρουσιαστεί συχνά από τα ρουμανικά ΜΜΕ, ως άνθρωπος που είναι «και πρόεδρος και… οδηγός του πούλμαν», καθώς εμπλέκεται σε κάθε λεπτομέρεια της καθημερινής λειτουργίας του συλλόγου.

Το 2013, η Κραϊόβα επανίδρυσε το ποδοσφαιρικό του τμήμα, διεκδικώντας μέσω δικαστηρίων την ιστορία και τα τρόπαια που κατέκτησε στην προηγούμενη μορφή της.







Το 2018, κατέκτησε το Κύπελλο Ρουμανίας, το πρώτο τρόπαιο μετά την επανίδρυση, ενώ το 2021 πρόσθεσε στο παλμαρέ του και το Σούπερ Καπ. Κορυφαία στιγμή στην ευρωπαϊκή ιστορία της Κραϊόβα αποτελεί η συμμετοχή στα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA (1982–83), αλλά και στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης (1981–82).



Ήταν μάλιστα η πρώτη ρουμανική ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά μιας διοργάνωσης της UEFA και παραμένει η μόνη που έχει αποκλείσει τουλάχιστον μία ομάδα από καθεμία από τις πέντε ισχυρότερες χώρες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Κραϊόβα προκρίθηκε για πρώτη φορά στη φάση των ομίλων μίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, νικώντας την Κωνσταντινούπολη την Μπασάκσεχιρ στα πλέι οφ του Conference League.