Πανικός από τον κόσμο του Παναθηναϊκού για Φερεντσβάρος, διπλάσια τα αιτήματα από τα διαθέσιμα εισιτήρια!

Ο Παναθηναϊκός θα έχει δυναμική στήριξη από τους φίλους του για το ματς-πρόκρισης στη Βουδαπέστη, με τα αιτήματα για τα εισιτήρια με την Φερεντσβάρος να έχουν ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τη διαθεσιμότητα που υπήρχε.

Η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Φερεβτσβάρος είναι εξόχως κομβική για τους Πράσινους, στην προσπάθειά τους να προκριθούν στα νοκ άουτ του Europa League, θέλοντας πάση θυσία το τρίποντο, έπειτα την απώλεια με την Πλζεν.

Στη "μάχη" αυτοί πάντως η ομάδα του Μπενίτεθ θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να διοργανώνει το πρώτο "πράσινο" τσάρτερ της χρονιάς.

Οι αιτήσεις από τους φίλους του Τριφυλλιού πάντως για ένα "μαγικό χαρτάκι" όχι απλώς έχουν καλύψει ήδη τη διαθεσιμότητα που υπήρχε, αλλά είναι διπλάσιες σε αριθμό!

Σημειώνεται πως ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει περισσότερους από 1.000 φίλους του στη Βουδαπέστη.