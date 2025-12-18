Γκουαρντιόλα: «Ο Σερκί δεν ήταν καλός αμυντικά»

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα αυτήν την περίοδο, καθώς οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα μετρούν τέσσερις διαδοχικές νίκες στην Premier League, επικράτησαν της Ρεάλ Μαδρίτης στο Μπερναμπέου για το Champions League (2-1) κι' εχθές το βράδυ προκρίθηκαν στους ημιτελικούς του Carabao Cup με νίκη με 2-0 επί της Μπρέντφορντ.

Γι΄αυτήν την νίκη, τον «δρόμο άνοιξε» μ΄ ένα εντυπωσιακό γκολ, ο Ραγιάν Σερκί. Ο πρώην παίκτης της Λιόν πανηγύρισε έξαλλα το γκολ με τον Χάαλαντ, πυροδοτώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Τί παίκτης», σχολίασε μάλιστα ο Νορβηγός επιθετικός στην ανάρτηση του Σερκί στο Instagram σχετικά με τον πανηγυρισμό του.

Ωστόσο, ο Πεπ Γκουαρντιόλα υπενθύμισε στον Γάλλο διεθνή ότι παίζει για έναν σύλλογο όπου ένα όμορφο γκολ δεν είναι αρκετό:

«Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και πέτυχε ένα φανταστικό γκολ. Ακόμη και ένας... τυφλός μπορούσε να το δει. Είμαι χαρούμενος που άνοιξε το σκορ, αλλά μετά από αυτό, νομίζω ότι δεν έπαιξε πολύ καλά. Δεν εκπλήρωνε πλέον τον αμυντικό του ρόλο επειδή είχε χάσει την ενέργειά του. Αυτό που μου αρέσει στον Σαβίνιο είναι ότι πάντα δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Ο Σερκί είναι νέος, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ επιθετικός και, όπως και οι άλλοι, μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερος όταν πάρει την σωστή τελική απόφαση».