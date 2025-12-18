Πρόγραμμα καρμανιόλα για τον Παναθηναϊκό με 11 ματς-φωτιά σε ένα μήνα!

Ο Παναθηναϊκός πήρε το δύσκολο μονοπάτι στο Κύπελλο και τον περιμένει ένας αγωνιστικός Γολγοθάς το νέο έτος.

Το 2025 κλείνει με μία πολύ δύσκολη αποστολή για τους Πράσινους στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Η επανέναρξη των υποχρεώσεών τους είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιανουαρίου, που δίνει το έναυσμα για έναν μήνα-φωτιά, με πολύ κομβικά και δύσκολα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Με την 4η θέση που πήραν άλλωστε στη League Phase του Κυπέλλου, τους περιμένει πρόγραμμα-βουνό και στο Κύπελλο, αφού πήραν το δύσκολο μονοπάτι, βρίσκοντας -πιθανώς- τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ (αν περάσει τον Ατρόμητο) στα ημιτελικά, εφόσον φυσικά προκριθούν.

Πιο συγκεκριμένα από τις 11/1 έως τις 15/2, δηλαδή σε 35 ημέρες, το Τριφύλλι έχει να δώσει 11 παιχνίδια, μεταξύ των οποίων με Άρη ή Παναιτωλικό στο Κύπελλο, με ΑΕΚ, Φερεντσβάρος και Ρόμα στο Europa League, με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, αλλά και τους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου.

Αναλυτικά τα ματς των Πρασίνων:

11/01 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός (16η αγωνιστική)

13-15/01 Παναθηναϊκός-Άρης ή Παναιτωλικός (Προημιτελικός Κυπέλλου)

18/01 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (17η αγωνιστική)

22/01 Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός (Europa League)

25/01 Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (18η αγωνιστική)

29/01 Παναθηναϊκός-Ρόμα (Europa League)

01/02 Παναθηναϊκός-Κηφισιά (19η αγωνιστική)

2-4/02 Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος - Παναθηναϊκός/Άρης/Παναιτωλικός (α’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

08/02 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (20η αγωνιστική)

10-12/02 Παναθηναϊκός/Άρης/Παναιτωλικός - Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος (Β’ Ημιτελικός Κυπέλλου)

15/02 Παναθηναϊκός-ΑΕΛ (21η αγωνιστική)

