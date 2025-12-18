Πρόγραμμα καρμανιόλα για τον Παναθηναϊκό με 11 ματς-φωτιά σε ένα μήνα!

Το 2025 κλείνει με μία πολύ δύσκολη αποστολή για τους Πράσινους στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, πριν τη διακοπή των Χριστουγέννων.
Η επανέναρξη των υποχρεώσεών τους είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιανουαρίου, που δίνει το έναυσμα για έναν μήνα-φωτιά, με πολύ κομβικά και δύσκολα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Με την 4η θέση που πήραν άλλωστε στη League Phase του Κυπέλλου, τους περιμένει πρόγραμμα-βουνό και στο Κύπελλο, αφού πήραν το δύσκολο μονοπάτι, βρίσκοντας -πιθανώς- τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ (αν περάσει τον Ατρόμητο) στα ημιτελικά, εφόσον φυσικά προκριθούν.
Πιο συγκεκριμένα από τις 11/1 έως τις 15/2, δηλαδή σε 35 ημέρες, το Τριφύλλι έχει να δώσει 11 παιχνίδια, μεταξύ των οποίων με Άρη ή Παναιτωλικό στο Κύπελλο, με ΑΕΚ, Φερεντσβάρος και Ρόμα στο Europa League, με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, αλλά και τους δύο ημιτελικούς του Κυπέλλου.
Αναλυτικά τα ματς των Πρασίνων:
11/01 Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός (16η αγωνιστική)
13-15/01 Παναθηναϊκός-Άρης ή Παναιτωλικός (Προημιτελικός Κυπέλλου)
18/01 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (17η αγωνιστική)
22/01 Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός (Europa League)
25/01 Ατρόμητος-Παναθηναϊκός (18η αγωνιστική)
29/01 Παναθηναϊκός-Ρόμα (Europa League)
01/02 Παναθηναϊκός-Κηφισιά (19η αγωνιστική)
2-4/02 Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος - Παναθηναϊκός/Άρης/Παναιτωλικός (α’ Ημιτελικός Κυπέλλου)
08/02 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (20η αγωνιστική)
10-12/02 Παναθηναϊκός/Άρης/Παναιτωλικός - Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος (Β’ Ημιτελικός Κυπέλλου)
15/02 Παναθηναϊκός-ΑΕΛ (21η αγωνιστική)