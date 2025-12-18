PAOK Academy: Σκόραρε ο Ίτσκος στην ήττα της Εθνικής Προπαίδων

Ο Γιώργος Ίτσκος σκόραρε (και) με την Εθνική Προπαίδων, η οποία ηττήθηκε με 3-1 από την Ουκρανία στο τουρνουά της Λισαβόνας.

Η «Γαλανόλευκη» βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, όπου συμμετέχει στο UEFA U15 Development Tournament.

Στην «πρεμιέρα» της κόντρα στην Ουκρανία γνώρισε την ήττα με 3-1, ενώ αύριο (19/12) αγωνίζεται κόντρα στην οικοδέσποινα Πορτογαλία, πριν ρίξει... αυλαία κόντρα στην Ιρλανδία (22/12).

Σκόρερ ο «ασπρόμαυρος» Γιώργος Ίτσκος, με τον υψηλόσωμο στόπερ του ΠΑΟΚ να μειώνει με σουτ στο 63ο λεπτό, στο δεύτερο φετινό του γκολ, καθώς είχε σκοράρει κόντρα στον Αστέρα στη Σουρωτή.

Από πλευράς Δικεφάλου αγωνίστηκε ως βασικός ο Κακάλης, ενώ ως αλλαγή πέρασαν οι Πριόβολος, Σολωμίδης και Παπαγεωργόπουλος. Μοναδικός που δεν αγωνίστηκε ο τερματοφύλακας Χρυσουλάκης, που παρέμεινε στον πάγκο.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στη συνεχεία του τουρνουά:

19/12/2025, 18:00: Πορτογαλία - Ελλάδα (Cidade do Futebol)

22/12/2025, 10:30: Ιρλανδία-Ελλάδα (Cidade do Futebol)

