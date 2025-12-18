ΠΑΟΚ: Ένας Γενάρης που καθορίζει τα πάντα

Ο ΠΑΟΚ ρίχνει «αυλαία» στο 2025 κόντρα στον Παναθηναϊκό, παίρνοντας τις απαραίτητες ανάσες, πριν από έναν Γενάρη που θα καθορίσει τα πάντα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το πρόγραμμα του Ιανουαρίου ήταν εξ αρχής δύσκολο, καθώς εκτός των τριών αγώνων της Super League, με τα δύο (Παναιτωλικό και Κηφισιά) να είναι εκτός έδρας.

Η φετινή πορεία στο Κύπελλο και οι διασταυρώσεις όμως, έκαναν τον πρώτο μήνα του νέου έτους «φωτιά», με τον ΠΑΟΚ να δίνει πιθανότατα επτά αγώνες σε 23 μέρες.

Μάλιστα, σε περίπτωση που ο Δικέφαλος βγει «αλώβητος» από τη δοκιμασία του Ιανουαρίου, προκριθεί δηλαδή τόσο στο Κύπελλο όσο και στην Ευρώπη, ο Φλεβάρης συνεχίζεται... non stop.

Οι Θεσσαλονικείς κάνουν... ποδαρικό κόντρα στον Ατρόμητο για την ενδιάμεση φάση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson πιθανότατα στις 7 Ιανουαρίου, ενώ η πρώτη αγωνιστική για τη Super League το 2026 θα τον βρει στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό (10/1 19:30).

Στο σενάριο που ο Δικέφαλος επικρατήσει του Ατρομήτου θα ακολουθήσει αμέσως ο νοκ άουτ προημιτελικός στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό (14/1) ένα κομβικό παιχνίδι ενόψει της συνέχειας.

Ακολουθούν δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μέσα σε τέσσερις μέρες. Στις 18 Ιανουαρίου οι «ασπρόμαυροι» θα υποδεχτούν τον ΟΦΗ για την 17η αγωνιστική, ενώ στις 22 του ίδιου μήνα στην Τούμπα θα υπάρξει η μάχη με τη Μπέτις με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει βαθμό-πρόκρισης.

Ο «καυτός» μήνας θα ολοκληρωθεί με τον εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Κηφισιά (25/1 21:00), αλλά και το πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην πρωτοπόρο του Europa League, Λυών στη Γαλλία (29/1 22:00).

Ένα 20ήμερο κομβικό που μπορεί να «γεμίσει» και τον Φλεβάρη με δύσκολα παιχνίδια, καθώς η ενδιάμεση φάση του Europa League θα διεξαχθεί στις 19-26 Φεβρουαρίου, ενώ τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στις 4 και 11 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ: