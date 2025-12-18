Η υπέροχη έκπληξη του Τεττέη σε νεαρό θαυμαστή του που χειρουργήθηκε

Ο 12χρονος Αλέξανδρος τραυματίστηκε σε ποδοσφαιρικό αγώνα και έχει για είδωλο του τον άσο της Κηφισιάς.

Την ανθρώπινη πλευρά του εαυτού του έδειξε πρόσφατα ο Ανδρέας Τεττέη.

Ο νυν άσος της Κηφισιάς και μελλοντικός παίκτης του Παναθηναϊκού δέχθηκε πρόσκληση από έναν γιατρό σε κλινική όπου έχει νοσηλευτεί, επισκέφτηκε τον 12χρονο Αλέξανδρο που είναι θαυμαστής του, του έδωσε μία υπογεγραμμένη μπάλα και του ευχήθηκε περαστικά βγάζοντας και την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία.

Ο νεαρός υπέστη χόνδρινη βλάβη του έξω μηριαίου κονδύνου στο πλαίσιο επεισοδίου υπεξαρθρήματος της επιγονατίδας κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, είχε χειρουργηθεί και δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά του, όταν είδε το είδωλό του μπροστά του.