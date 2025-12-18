Ο ΠΑΣ «πάγωσε» την πληρωμή στον Γκόσεφ για την οφειλή των 20 ετών!

Η ομάδα της Ηπείρου κέρδισε τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα στο CAS.

Μία πρώτη δικαστική νίκη στην υπόθεση του Βλάτκο Γκόσεφ πέτυχε ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Μία ημέρα πριν εκπνεύσει η προθεσμία πληρωμής της οφειλής των 15.000 ευρώ, σύμφωνα με το dikisports, η ομάδα της Ηπείρου κέρδισε ασφαλιστικά μέτρα και έτσι προσωρινά, μέχρι να ακολουθήσει η κύρια διαδικασία στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Λοζάνης, η οφειλή «παγώνει».

Παράλληλα, η Super League 2 πρέπει να επιστρέψει τους 3 βαθμούς που είχε αφαιρέσει προσωρινά από την ομάδα για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Την υπόθεση χειρίζεται ο νομικός σύμβουλος της ΠΑΕ και πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, Σοφοκλής Πιλάβιος.