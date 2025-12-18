Ιστορική στιγμή για τον Μουρίνιο: Το κοντέρ έγραψε 750 νίκες!

Ο Πορτογάλος τεχνικός πανηγύρισε για ένα ξεχωριστό λόγο το 2-0 της Μπενφίκα με την Φαρένσε για το Κύπελλο Πορτογαλίας.

Η ιστορική νίκη του Χοσέ Μουρίνιο πανηγυρίστηκε έξαλλα στα αποδυτήρια του «Sao Luis» μετά το 2-0 της Μπενφίκα επί της Φαρένσε που εξασφάλισε στους «αετούς» την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Να σημειωθεί ότι ο Μουρίνιο έκανε εκτεταμένο rotation στο συγκεκριμένο παιχνίδι και ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν αγωνίστηκε.

Παίκτες και τεχνικό τιμ χάρισαν μια φανέλα στον Μουρίνιο ο οποίος μοιράστηκε την αναμνηστική φωτογραφία στη σελίδα του στο Instagram.

«750 νίκες. Ποια είναι η πιο σημαντική; Tο πρώτο Benfica - Belenenses; Tο Champions League Porto - Monaco; O δεύτερος τελικός του Champions league Ιnter - Bayern: Το αποψινό Farense - Benfica; ΟΧΙ! Το επόμενο!!!! Το 751!!!! Ας δουλέψουμε για το επόμενο» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο 62χρονος «special one» που έχει καθίσει στους πάγκους των Μπενφίκα, Ρόμα, Τότεναμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, Πόρτο, Λεϊρία.