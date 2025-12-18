Ο Βοτανικός στον... τομογράφο: Το βίντεο που δείχνει τα πάντα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού!

Σε ένα βίντεο διάρκειας μισής ώρας, παρουσιάστηκαν όλα όσα θα ήθελαν να γνωρίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για το νέο γήπεδο της ομάδας τους.

Εκτενές αφιέρωμα στον βοτανικό στο διαδικτυακό κανάλι «Architect Show», από την εταιρεία A&S Architects.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε λοιπόν γίνεται αναφορά σε πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα, από την όψη και την ακουστική του γηπέδου, μέχρι το ενεργειακό κομμάτι, την σύνδεσή του με την Αθήνα αλλά και τις διάφορες χρήσεις και λειτουργίες που διαφέρουν από τα όσα έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα.

Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ άλλων, στον χώρο των νέων εγκαταστάσεων του Παναθηναϊκού θα περιλαμβάνονται:

Υπερσύγχρονο Μουσείο Παναθηναϊκού (ενώ θα διοργανώνονται και ιδιωτικές ξεναγήσεις στον χώρο του γηπέδου).

Αίθουσα Τύπου χωρητικότητας 200 ατόμων, όπου θα γίνεται και προβολή των εκτός έδρας αγώνων.

Αίθουσες σεμιναρίων - εκπαίδευσης, που θα μπορούν να φιλοξενούν σεμινάρια και συμβουλευτικές δράσεις.

Μπουτίκ της ΠΑΕ και εμπορικοί χώροι σε κάθε τομέα του γηπέδου.

«Πλατεία Γηπέδου», όπου θα φιλοξενεί κιόσκια, εμπορικά περίπτερα και εκθέσεις.

Χώροι εστίασης και αναψυχής, όπου θα διοργανώνονται εκδηλώσεις και εκθέσεις, αλλά και εγκαταστάσεις catering.

Ειδικοί χώροι απασχόλησης παιδιών και νηπίων.

76 σουίτες με 24ωρη ξενοδοχειακή υποστήριξη, κάθε μέρα του χρόνου.

325 θέσεις πάρκινγκ.

Για να καταλάβει κανείς την δυναμική που θα έχει το γήπεδο αυτό αρκεί να τονιστεί πως το «Γ. Καραϊσκάκης» αλλά και το γήπεδο της ΑΕΚ έχουν από 40 σουίτες, δηλαδή σχεδόν τις μισές από αυτές που θα υπάρχουν στον Βοτανικό.

Πρόκειται για ένα έργο εντυπωσιακό και μοναδικό στην Ελλάδα, το οποίο οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν με πολύ μεγάλη ανυπομονησία.

Δείτε το βίντεο: