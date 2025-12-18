Ένταση στο Ρότερνταμ: Ο Φαν Πέρσι στάθηκε απέναντι στους εξαγριωμένους φίλους της Φέγενορντ

Σε μια δύσκολη βραδιά για τη Φέγενορντ, ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι επέλεξε να μην κρυφτεί. Μετά τον αποκλεισμό της ομάδας στους «32» του Κυπέλλου Ολλανδίας, ο παλαίμαχος άσος πλησίασε τους οπαδούς για να δεχθεί από κοντά την έντονη κριτική τους.

Η ομάδα του Ρότερνταμ, που τη φετινή σεζόν βρέθηκε αντιμέτωπη και με τον Παναθηναϊκό στο Europa League, γνώρισε πικρό αποκλεισμό με σκορ 3-2, αποτέλεσμα που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις εξέδρες.

Με το σφύριγμα της λήξης και το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, ο Φαν Πέρσι πέρασε μπροστά από τις διαφημιστικές πινακίδες και στάθηκε απέναντι στον κόσμο, ακούγοντας τα παράπονα και την απογοήτευση των φιλάθλων.

Οι οπαδοί εξέφρασαν με έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα της ομάδας, με τον άλλοτε σταρ της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παραμένει ψύχραιμος και να τους ακούει χωρίς να αντιδρά.