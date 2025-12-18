Ένταση στο Ρότερνταμ: Ο Φαν Πέρσι στάθηκε απέναντι στους εξαγριωμένους φίλους της Φέγενορντ

Η ομάδα του Ρότερνταμ, που τη φετινή σεζόν βρέθηκε αντιμέτωπη και με τον Παναθηναϊκό στο Europa League, γνώρισε πικρό αποκλεισμό με σκορ 3-2, αποτέλεσμα που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις εξέδρες.
Με το σφύριγμα της λήξης και το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, ο Φαν Πέρσι πέρασε μπροστά από τις διαφημιστικές πινακίδες και στάθηκε απέναντι στον κόσμο, ακούγοντας τα παράπονα και την απογοήτευση των φιλάθλων.
Οι οπαδοί εξέφρασαν με έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα της ομάδας, με τον άλλοτε σταρ της Άρσεναλ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παραμένει ψύχραιμος και να τους ακούει χωρίς να αντιδρά.
🚨🇳🇱 Feyenoord fans voiced their frustrations at manager Robin van Persie. 😤— EuroFoot (@eurofootcom) December 17, 2025
They lost 3-2 at home against Heerenveen in the Dutch Cup. 🏆❌ pic.twitter.com/wdtXAgkG4U