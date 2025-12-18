Όταν βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα για τον Ταμπόρδα…

Τα νέα δεδομένα για τον Αργεντινό και τη σχέση του με τον Παναθηναϊκό μετά το γκολ του και την καλή εμφάνιση κόντρα στην Καβάλα

Με το πέρασμα του χρόνου, ο Αργεντινός είχε καταλήξει να θυμίζει ποδοσφαιρική εκδοχή του… γεφυριού της Άρτας. Τον «έχτιζαν» όλη μέρα και το βράδυ γκρεμιζόταν. Διαρκώς περιμέναμε την εμφάνισή του, συνεχώς διαβάζαμε ότι «είναι έτοιμος να μπει», πως δουλεύουν εντατικά μαζί του στις προπονήσεις για να τον φέρουν στο επιθυμητό επίπεδο, αλλά ο χρόνος κυλούσε και εμείς δεν τον βλέπαμε ποτέ στο γήπεδο.

Χτες όμως έβαλε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού το οποίο δεν ήταν μόνο όμορφο, αλλά και κομβικό. Συνεπώς διερωτώμαστε: τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός;