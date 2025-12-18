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Άγρια επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας (vids)

Ποδόσφαιρο
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Από βίαια επεισόδια στιγματίστηκε ο τελικός Κυπέλλου στην Κολομβία με τους οπαδούς της Ιντεπετιέντε Μεντεγίν και της Ατλέτικο Νασιονάλ να συμπλέκονται στον αγωνιστικό χώρο!

Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος του τελικού που βρήκε νικήτρια την Ατλέτικο Νασιονάλ με 1-0, με τους οπαδούς της Ιντεπετιέντε Μεντεγίν να κάνουν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο, κινούμενοι απειλητικά προς τους αντίπαλους φιλάθλους.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου, με τους οπαδούς των δύο «αιώνιων» αντιπάλων της Κολομβίας να συμπλέκονται εντός του αγωνιστικού χώρου, με τα video από τα άγρια επεισόδια να είναι σοκαριστικά.

Οι χούλιγκανς των δύο ομάδων επιδόθηκαν σε μάχες σώμα με σώμα, με τις αστυνομικές αρχές να πιάνονται στον ύπνο, αφού ο έλεγχος χάθηκε γρήγορα 

Eν τέλει, μετά από αρκετή ώρα τα πνεύματα ηρέμησαν, οι οπαδοί των δύο ομάδων απομακρύνθηκαν από το γήπεδο και ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στην Ατλέτικο Νασιονάλ.

Άγρια επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας (vids)