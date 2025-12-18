Άγρια επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας (vids)

Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος του τελικού που βρήκε νικήτρια την Ατλέτικο Νασιονάλ με 1-0, με τους οπαδούς της Ιντεπετιέντε Μεντεγίν να κάνουν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο, κινούμενοι απειλητικά προς τους αντίπαλους φιλάθλους.
Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου, με τους οπαδούς των δύο «αιώνιων» αντιπάλων της Κολομβίας να συμπλέκονται εντός του αγωνιστικού χώρου, με τα video από τα άγρια επεισόδια να είναι σοκαριστικά.
Οι χούλιγκανς των δύο ομάδων επιδόθηκαν σε μάχες σώμα με σώμα, με τις αστυνομικές αρχές να πιάνονται στον ύπνο, αφού ο έλεγχος χάθηκε γρήγορα
Eν τέλει, μετά από αρκετή ώρα τα πνεύματα ηρέμησαν, οι οπαδοί των δύο ομάδων απομακρύνθηκαν από το γήπεδο και ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στην Ατλέτικο Νασιονάλ.
CAOS TOTAL EN EL ATANASIO GIRARDOT— Barra Brava (@barrabrava_net) December 18, 2025
Incidentes entre hinchas de Independiente Medellín vs Atlético Nacionalpic.twitter.com/szzfozcCYQ
Cuando terminó la final de la Copa entre Nacional y DIM, los aficionados del cuadro rojo ubicados en la tribuna norte, parte baja, empezaron a tirar al suelo las vallas que los separaban de la cancha del Atanasio.— El Colombiano (@elcolombiano) December 18, 2025
El personal de logística del estadio salió corriendo hacia el… pic.twitter.com/1HyfDmeiBk