Άγρια επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου Κολομβίας (vids)

Από βίαια επεισόδια στιγματίστηκε ο τελικός Κυπέλλου στην Κολομβία με τους οπαδούς της Ιντεπετιέντε Μεντεγίν και της Ατλέτικο Νασιονάλ να συμπλέκονται στον αγωνιστικό χώρο!

Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος του τελικού που βρήκε νικήτρια την Ατλέτικο Νασιονάλ με 1-0, με τους οπαδούς της Ιντεπετιέντε Μεντεγίν να κάνουν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο, κινούμενοι απειλητικά προς τους αντίπαλους φιλάθλους.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα εκτός ελέγχου, με τους οπαδούς των δύο «αιώνιων» αντιπάλων της Κολομβίας να συμπλέκονται εντός του αγωνιστικού χώρου, με τα video από τα άγρια επεισόδια να είναι σοκαριστικά.

Οι χούλιγκανς των δύο ομάδων επιδόθηκαν σε μάχες σώμα με σώμα, με τις αστυνομικές αρχές να πιάνονται στον ύπνο, αφού ο έλεγχος χάθηκε γρήγορα

Tras el pitazo final de la final de la Copa Colombia en el estadio Atanasio Girardot se registraron algunos desórdenes por parte de hinchas del Independiente Medellín, ante los cuales las autoridades intervinieron. Se espera en las próximas horas un balance de lo ocurrido. pic.twitter.com/Lg4IAOgcoO — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) December 18, 2025

Eν τέλει, μετά από αρκετή ώρα τα πνεύματα ηρέμησαν, οι οπαδοί των δύο ομάδων απομακρύνθηκαν από το γήπεδο και ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στην Ατλέτικο Νασιονάλ.

CAOS TOTAL EN EL ATANASIO GIRARDOT

Incidentes entre hinchas de Independiente Medellín vs Atlético Nacionalpic.twitter.com/szzfozcCYQ — Barra Brava (@barrabrava_net) December 18, 2025