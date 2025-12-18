Απόσταση ανάμεσα σε Γιουνάιτεντ και Ρόμα για τον Ζίρκζεϊ

Oι συζητήσεις των δύο ομάδων για τον Ολλανδό επιθετικό έχουν «παγώσει» μετά την απόσταση που προέκυψε στα οικονομικά δεδομένα της μεταγραφής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Corriere dello Sport», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ζητάει από την Ρόμα το ποσό των 35 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον 24χρονο επιθετικό, με τους Ρωμαίους να θεωρούν υπερβολικό το ποσό.

Η Ρόμα αντιπρότεινε η μεταγραφή να γίνει με δανεισμό και να μπει οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι σε πιο λογικά πλαίσια, ωστόσο οι «Κόκκινοι Διάβολοι» θέλουν το deal να επιτευχθεί με κανονική μεταγραφή.

Έτσι, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν «παγώσει» το τελευταίο διάστημα και οι ιθύνοντες της Ρόμα θα επιστρέψουν μόνο αν ρίξει τις απαιτήσεις της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.