Μία απ’ τις πιο επιτυχημένες αποφάσεις η αλλαγή του Κυπέλλου Ελλάδος σε μορφή League Phase

Ένας θεσμός που έμοιαζε να «βαλτώνει» και να αποκτά ενδιαφέρον μόνο μέσω της τοξικότητας που ακολουθεί τα μεγάλα ματς, ξαφνικά έχει σημασία ακόμη και στο ένα γκολ που θα σημειωθεί.

Το Κύπελλο Ελλάδος έχει την ονομασία «ο θεσμός των εκπλήξεων». Κυρίως για το εξωτερικό ισχύει αυτό, με εμάς να το «κλέβουμε» παρότι οι εκπλήξεις δεν είναι και τόσο συχνό φαινόμενο. Ακόμη και να υπάρχουν όμως, το ενδιαφέρον του κοινού έμοιαζε να μειώνεται.

Η διοργάνωση είχε γίνει το… αποκούμπι όσων αποτύγχαναν στο πρωτάθλημα και δεν είχαν Ευρώπη. Στην ιεραρχία, σχεδόν όλοι οι σύλλογοι το είχαν κατατάξει τελευταίο. Πρώτα ο πρωταθλητισμός, η διεκδίκηση εισιτηρίων Ευρώπης, η είσοδος στα πλέι οφ, η αποφυγή των πλέι άουτ, η σωτηρία, ήταν πολύ σοβαρότεροι στόχοι.

Η ΕΠΟ μέσα στα χρόνια, σχεδόν τυπικά προσπαθούσε να βελτιώσει κάτι. Με ομίλους μέσα στο καλοκαίρι που δεν απασχολούσαν κανέναν, με νοκ άουτ αγώνες στις έδρες των «αδύναμων», με… μπάσιμο των «μεγάλων» αργά, όποιο φορμάτ και να επιλεγόταν, η αδιαφορία ομάδων και κοινού έμοιαζε με μονιμότητα. Ακόμη περισσότερο από τότε που θεσπίστηκαν τα πλέι οφ, άρα αυξήθηκαν τα ντέρμπι πρωταθλήματος. Οπότε και τα μεγάλα ματς στο Κύπελλο, έμοιαζαν να χάνουν ενδιαφέρον.

Η Ομοσπονδία αποφάσισε να προχωρήσει πλέον σε League Phase. Κάτι που η είναι ξεκάθαρο πως έδωσε… φιλί ζωής και ενδιαφέροντος στο Κύπελλο. Γιατί σε κάθε ματς μετρούσε και το γκολ. Συν τοις άλλοις, ακόμη κι αν κάποιος πετύχαινε τον στόχο του, υπήρχε η εξάρτιση με τα άλλα αποτελέσματα. Για παράδειγμα ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος, όμως δεν έχει τον εύκολο δρόμο σε καμία περίπτωση. Σε τέτοιο σημείο που είναι πολύ πιθανό να πρέπει να αποκλείσει κατά σειρά ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, για να φτάσει τελικό που ίσως να περιμένει η ΑΕΚ.

Κι όλα αυτά να κρίνονται κυριολεκτικά στο γκολ. Η «βαριά» ήττα του ΠΑΟΚ από τον Λεβαδειακό, το ένα τέρμα που δέχτηκε από την Μαρκό, το γκολ που δεν έβαλε ο Παναθηναϊκός με την Καβάλα, το τέρμα της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις με την Ηλιούπολη, η ισοφάριση του ΠΑΟΚ με τον Άρη στο τέλος. Όλα έγιναν ένα ντόμινο που άλλαζε τα πάντα στη βαθμολογία και τις διασταυρώσεις.

Κάπως έτσι οδηγηθήκαμε στο σημείο να έχει τεράστιο ενδιαφέρον το Κύπελλο. Σε κάθε του αγώνα. Στοιχείο που δεν μπόρεσε να πετύχει κανείς στην πορεία των ετών. Όσο κι αν αύξανε τους αγώνες, όσο κι αν έδινε ευκαιρίες στους «μικρομεσαίους» να κάνουν ζημιές στους «μεγάλους». Τίποτα δεν έφερε αποτέλεσμα.

Ένας θεσμός που κάπου τέτοια εποχή άρχιζαν οι τσακωμοί και οι διαφωνίες για το γήπεδο του τελικού, βγάζαμε τα κομπιουτεράκια για να δούμε ποιος παίζει με ποιον, αν μπει ένα γκολ σε κάποιο ματς. Μια άγρια ομορφιά που δίνει… ανάσα ζωής στο Κύπελλο. Για να γίνει όντως ένας σημαντικός θεσμός