Βάζει δύσκολα στον εαυτό του

Ήταν ένα διήμερο έντασης για μεταγραφικούς και αγωνιστικούς λόγους. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει νίκη με τέσσερα γκολ διαφορά από τη Μαρκό και τώρα έχει μπροστά του στον θεσμό τον Ολυμπιακό εφόσον περάσει τον Ατρόμητο. Το κακό είναι πως πρόκειται για ένα παιχνίδι, το καλό είναι πως αν θέλεις ένα τρόπαιο πρέπει να κερδίσεις ντέρμπι. Δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα δεν υπάρχει.

Βέβαια ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να το αποφύγει, όμως κατάφερε να δεχτεί ένα γκολ από αυτά που τα βλέπουμε σπάνια. Ο Τσιφτσής έκανε το λάθος, αλλά δεν είναι αυτός ο καθρέφτης της – ελαφριάς μέχρι νεοτέρας – αποτυχίας στο κύπελλο.

Μπορώ να βρω τουλάχιστον τρεις συμπαίκτες του που δεν έβγαλαν συνεργασίες παιδικές με άδεια την άμυνα της Μαρκό.

Το παιχνίδι τελείωσε, όταν φτάσουν τα επόμενα θα δούμε. Πάντως και απέναντι στον Λεβαδειακό, εύκολο απόγευμα δεν θα περνούσε ο ΠΑΟΚ για να τα λέμε όλα.

Στα μεταγραφικά, είναι σαφές πως ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ δεν ήταν η όαση στα αυτιά του ΠΑΟΚτσή. Και στα δικά μου για να είμαι ειλικρινής, απλά εγώ δεν είμαι αυτός που αποφασίζει. Μπορώ εκ του ασφαλούς να γράψω ή να πω ότι γουστάρω.

Η αλήθεια είναι μία και δεν αμφισβητείται. Ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει πολύ κοντά στο να κλείσει τον Μαροκινό Αμίν Ελ Ουαζανί της Μπράγκα ο οποίος έπαθε κάταγμα στο μετατάρσιο. Η επιλογή του συγκεκριμένου παίκτη φαινόταν εξαιρετική, όμως αυτά έχουν οι μεταγραφές.

Ένας χτυπάει, άλλος που είναι δυσαρεστημένος αλλάζει η ομάδα του προπονητή και έχει ελπίδες, άλλος περιμένει μία ομάδα από καλύτερο πρωτάθλημα και στο τέλος της ημέρας αυτοί που αποδέχονται να έρθουν από την 1η του μηνός, είναι αυτοί που ξέρουν το πρωτάθλημα.

Τον Γερεμέγιεφ τον ήθελε όντως ο Λουτσέσκου. Και γιατί μίλησε με προπονητές που τον είχαν και γιατί τον ανέλυσε. Το βασικότερο είναι πως του αρέσει και θα τον έχει με την αλλαγή του χρόνου. Για την ακρίβεια στις προπονήσεις από 27 του Δεκέμβρη.

Με τον Ζαφείρη εδώ, τον Γερεμέγιεφ επίσης, υπάρχουν δύο πρόσωπα συν, ενώ όλοι οι τραυματίες θα μπούνε με την αλλαγή του χρόνου.

Στον ΠΑΟΚ λένε πως θα πάρουν και πλάγιο επιθετικό που παίζει και φορ. Απλά επειδή κάτι υπέπεσε στην αντίληψή μου, όσοι εμπλέκονται στις αποφάσεις, ας αφήσουν τα προσωπικά θέλω και την δική τους ατζέντα γιατί δεν είναι μία εποχή που τα σηκώνει ο ΠΑΟΚ αυτά. Θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση χωρίς να το πάρουν χαμπάρι.

Αν πάρει λοιπόν ο ΠΑΟΚ καλό πλάγιο που παίζει και φορ, θα έχει τον Γιακουμάκη, έναν καλό στη περιοχή και έναν κοντρολαρισμένο με ταχύτητα γιατί εκτιμώ τέτοιος θα είναι για να παίζει και τις τρεις θέσεις.

Βέβαια το χοντρό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ το έχει στα στόπερ. Δεν βλέπω τον Λόβρεν να μπαίνει την Κυριακή, ο Βολιάκο ήταν εκτός αποστολής σήμερα, ο Μιχαηλίδης είναι ακόμα στα πιτς, άρα υπάρχει σοβαρό θέμα για την Κυριακή. Μόνο ο Κεντζιόρα είναι σίγουρος και βλέπουμε.

Και στη θέση αυτή ο ΠΑΟΚ οφείλει να βρει λύση σοβαρή και όχι ημίμετρο. Οφείλει να την αναβαθμίσει και όχι να πάει σε λύσεις τύπου Βιετέσκα.