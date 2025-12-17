Copa Del Rey: Αποκλεισμοί σοκ για Λεβάντε, Θέλτα και Βιγιαρεάλ

Οι «βόμβες» στο Copa del Rey, με τους αποκλεισμούς ομάδων της LaLiga από υποδεέστερους αντιπάλους, συνεχίστηκαν και στη δεύτερη μέρα της φάσης των «32» της διοργάνωσης.

Την αρχή έκανε χθες (16/12) η Μαγιόρκα, η οποία αποκλείστηκε από τη Λα Κορούνια (LaLiga 2) και σήμερα πήραν τη… σκυτάλη οι Λεβάντε, Θέλτα και Βιγιαρεάλ.

Η ουραγός της κορυφαίας κατηγορίας του ισπανικού πρωταθλήματος, Λεβάντε, αποκλείστηκε από την Λεονέσα (LaLiga 2) μετά την ήττα της με 1-0, η Θέλτα έμεινε εκτός στη διαδικασία των πέναλτι (3-0) από την Αλμπαθέτε (LaLiga 2), με τους γηπεδούχους ν’ ανοίγουν το σκορ με τον πρώην επιθετικού του Πανσερραϊκού και παίκτη του Ολυμπιακού (αγωνίζεται ως δανεικός στους γηπεδούχους), Χεφτέ Μπετανκόρ.

Τέλος, η τρίτη της βαθμολογίας της LaLiga, Βιγιαρεάλ, ηττήθηκε με 2-1 στην έδρα της πρωτοπόρου της LaLiga 2, Σανταντέρ και αποκλείστηκε.