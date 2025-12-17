«Επίπεδου... Κέπα οι χαφ που ψάχνει ο Παναθηναϊκός - Ο Γερεμέγεφ και οι επόμενες μεταγραφές του ΠΑΟΚ»

To... τρίτο ημίχρονο της 5ης αγωνιστικής του Κυπέλλου στο «πιάτο» σας! Η εκπομπή του SDNA «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» με τη Ζέτα Θεοδωρακόπουλου και τον Βασίλη Βέργη ανέλυσε όλα όσα είδαμε.

Oι νίκες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο επίκεντρο με τον σχολιασμό της αγωνιστικής εικόνας που έβγαλαν στον αγωνιστικό χώρο.

Από το γήπεδο της Τούμπας η Ελένη Μπούντου, σχολίασε το ευρύ 4-1 του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μαρκό, αλλά και τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Δικέφαλος με τον Άλεξ Γερεμέγεφ και τις επόμενες κινήσεις των «ασπρόμαυρων».

Ο Κώστας Μανωλιουδάκης, σχολίασε τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Καβάλα αλλά και τις μεταγραφικές αναζητήσεις του Παναθηναϊκού που θα είναι επιπέδου Κέπα.

Τέλος, η εκπομπή δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει και μπάσκετ, με τον Τόλη Κοτζιά να μεταφέρει τις εξελίξεις σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ενόψει των αναμετρήσεων με Xάποελ Τελ Αβίβ και Βιλερμπάν.

Δείτε παρακάτω ξανά την εκπομπή: