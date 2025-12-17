Με γκολ των Τσερκί και Σαβίνιο η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Μπρέντφορντ στο Etihad και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ακολούθησε την Τσέλσι στους «4» της διοργάνωσης καθώς έκαμψε την αντίσταση της Μπρέντοφορντ εντός έδρας με 2-0. Μόνο ομάδες της Premier League ήταν στους «8» του θεσμού, οπότε τίποτα δεν είναι εύκολο για τη συνέχεια. Οι Πολίτες έχουν κατακτήσει 8 φορές το League Cup, με την τελευταία να είναι το 2021.

Το σκορ για την Σίτι, η οποία έχει να φτάσει στα ημιτελικά από τη χρονιά που κατέκτησε τον τίτλο, άνοιξε στο 32’ ο ανεβασμένος, Τσερκί με τρομερό σουτ από το όριο της περιοχής το οποίο πήγε στο παραθυράκι. Την πρόκριση των γηπεδούχων στην επόμενο φάση σφράγισε στο 67’ ο Σαβίνιο όταν οι Cityzens έφυγαν στην κόντρα, ο Ράιντερς έδωσε στον Βραζιλιάνο εξτρέμ και εκείνος με διαγώνιο σουτ που κόντραρε έγραψε το τελικό 2-0.