Ο Ταμπόρδα, η μούτζα, ο κόσμος και η χαμένη ευκαιρία!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τον Ταμπόρδα, o οποίος ήταν ο μόνος που έδειξε ότι δικαιούται και άλλες ευκαιρίες και έδωσε τη νίκη, την μούτζα που έχει πέσει στον Παναθηναϊκό, καθώς έχασε σε 25 λεπτά τους δύο επιθετικούς του, τον κόσμο που και πάλι έκανε την Καβάλα Λεωφόρο, αλλά και τον δύσκολο δρόμο που έχει για να πάρει το κύπελλο.

Αυτό το ματς κόντρα στην Καβάλα είχε ένα μεγάλο πρέπει. Την πρόκριση απευθείας με νίκη στα προημιτελικά. Αυτό έγινε. Ο δεύτερος στόχος ήταν η νίκη να έρθει κόντρα στην Καβάλα με πάνω από δύο γκολ διαφορά, για να πετύχει η ομάδα τον ΟΦΗ, η τον Αστέρα στα προημιτελικά και όχι τον Αρη και να πάει μέχρι τον τελικό χωρίς να αντιμετωπίσει μεγάλη ομάδα μετά το 3-1 του ΠΑΟΚ. Το ένα έγινε, η νίκη ήρθε, το άλλο δεν έγινε διότι πολύ απλά αυτοί που έπαιξαν σήμερα, έπαιξαν πρώτη φορά όλοι μαζί και έδειξαν ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν μέλλον στην ομάδα. Και η αλήθεια είναι, ότι χάθηκε μεγάλη ευκαιρία. Διότι ο Παναθηναϊκός για να παίξει τελικό, πρέπει εκτός από τον Αρη, η τον Παναιτωλικό σε μόνο προημιτελικό να αποκλείσει πιθανότατα και έναν εκ των ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού σε διπλό ημιτελικό. Αν έβαζε ένα γκολ παραπάνω η ομάδα θα έπαιζε με τον νικητή του ΟΦΗ-Αστέρας στον προημιτελικό και με τον Λεβαδειακό ή τον Βόλο σε διπλό ημιτελικό…

Παρόλα αυτά και παρά το ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά μόνο για ένα τέταρτο, είχε δύο δοκάρια και δύο ακόμα φάσεις για να βάλει ένα τρίτο γκολ. Φυσικά και ειδικά στο τελευταίο 20λεπτο φαινόταν σαν να είχε βολευτεί η ομάδα με το 2-1 και να μην ψάχνει το τρίτο γκολ.

Ο λόγος ήταν, ότι αυτοί που έπαιξαν σήμερα είχαν να παίξουν πάρα πολύ καιρό οι περισσότεροι, άρα δεν είχαν ρυθμό για 90 λεπτά και το δεύτερο ήταν ότι ο Μπενίτεθ με αυτά που βλέπει προτίμησε να μην χάσει και τα λίγα, δηλαδή τη νίκη και την τετράδα, παρά να πάει για τα περισσότερα και να μην νικήσει και να μείνει εκτός τετράδας.

Είναι και το άλλο. Αυτή η ομάδα έχει ένα μαύρο σύννεφο, από πάνω της. Μέσα σε 25 λεπτά έχασε και τα δύο διαθέσιμα φορ. Πρώτα ο Σφιντέρσκι χτύπησε στο κεφάλι και έγινε αλλαγή και στη συνέχεια ο Πάντοβιτς μπήκε και έπαθε τράβηγμα και έγινε και αυτός αλλαγή. Τέτοια μούτζα δεν έχει προηγούμενο, την στιγμή που ο Ντέσερς είναι στο Κόπα Αφρικα. Το καλό νέο είναι, τουλάχιστον, ότι ο Σφιντέρσκι θα είναι διαθέσιμος για την Κυριακή. Όταν βλέπει ο Μπενίτεθ να χάνει τα δύο φορ με τραυματισμό το σκέφτεται σοβαρά να βάλει στο παιχνίδι βασικούς παίκτες στο τελευταίο 20λεπτο. Εβαλε μόνο τον Τσιριβέγια στο 1-2 , έβαλε και τον Τζούρισιτς στο ημίχρονο, απέφυγε να βάλει Τετέ και Μπακασέτα.

Από όσους ήθελαν ευκαιρία μόνο ο Ταμπόρδα έκανε τα πάντα, για να πείσει τον προπονητή του να τον χρησιμοποιεί περισσότερο. Πέτυχε ένα ωραίο γκολ με το οποίο έδωσε και την πρόκριση στα προημιτελικά, ήταν καλός στην πάσα στον χώρο και έψαχνε συνεργασίες. Ετρεξε πολύ το πάλεψε και πάνω σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο.

Από τους άλλους κανείς δεν έπεισε και αποδεικνύεται, γιατί οι περισσότεροι είναι, για να φεύγουν. Είδαμε και τον Βιλένα μετά από καιρό, προσπάθησε άλλα δεν…

Αυτά τα ματς είναι παιχνίδια, όπου οι νέοι πρέπει να πιάσουν την ευκαιρία από τα μαλλιά. Κανείς από τους Φικάι, Μπρέγκου, Μπόκο δεν το έκανε. Και ειδικά ο Μπρέγκου είναι η τρίτη φορά, που δεν δείχνει κάτι σε παιχνίδι, που αγωνίζεται. Και ο Μπόκος με την παρουσία του από την στιγμή, που μπήκε στο παιχνίδι δεν δικαιολόγησε τον θόρυβο, που γίνεται για το όνομά του. Αυτά τα ματς είναι οι ευκαιρίες για αυτά τα παιδιά. Πρέπει να μπαίνουν μέσα και να σκυλιάζουν. Εγώ αυτό σήμερα δεν το είδα. Και πολλές ευκαιρίες σαν την σημερινή δεν θα έχουν.

Φυσικά για άλλο ένα παιχνίδι σε βάρος του Παναθηναϊκού δόθηκε πέναλτι. Ο Μλαντένοβιτς (που έκανε το 0-1 με ωραίο πλασέ) έπεσε για τάκλιν, απέφυγε να το κάνει, έμεινε ακίνητος και όπως πέρναγε από πάνω του ο παίκτης της Καβάλας τον βρήκε και έπεσε. Πείτε μου σε βάρος ποιάς άλλης μεγάλης ομάδας θα δινόταν αυτό το πέναλτι; Σε καμία παρά μόνο στον Παναθηναϊκό. Ήρθε ένα φυντάνι από την Χαλκιδική, ονόματι Κόκκινος και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν έβγαζε κάρτες στους παίκτες της Καβάλας, που έπαιζαν σκληρά, ενώ ο varιστας Πουλικίδης δεν τον φώναξε στο πέναλτι της Καβάλας να του πει ότι έχει κάνει λάθος, ενώ αντίθετα σωστά τον φώναξε για να πάρει πίσω το πέναλτι, που έδωσε υπέρ του Νίκα και το οποίο δεν ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Ακόμα και σε ένα τέτοιο ματς με την Καβάλα η διαιτητική ομάδα δεν αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό σαν μεγάλη, αλλά σαν μικρομεσαία ομάδα…

Για άλλο ένα παιχνίδι ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν ο κόσμος του. Βρέθηκαν 2500 φίλοι της ομάδας παρά την πίκρα τους και έκαναν το γήπεδο της Καβάλας Λεωφόρο. Τι να πεις για αυτό τον κόσμο. Με τέτοια πίκρα και είναι εκεί, δίπλα στην ομάδα.

*Oι πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου θα έχει πιθανότατα τρία παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ωραία πράγματα. Πρώτα Λεωφόρο για το κύπελλο και στη συνέχεια δύο φορές Φάληρο για πρωτάθλημα και κύπελλο.

*Το rotation ήταν απαραίτητο σήμερα ,αφού ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και με τόσα προβλήματα, που σκάνε ο Μπενίτεθ δεν ήθελε να πάρει ρίσκα…