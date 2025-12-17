Μπρούνο Φερνάντες: «Αν το νιώσω 100%, θα μιλήσω με τον σύλλογο και θα πω ότι θέλω να φύγω»

Ο Μπρούνο Φερνάντες με πρόσφατες δηλώσεις του, πυροδότησε νέα σενάρια σχετικά με το μέλλον του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος αρχηγός των «Red Devils», δήλωσε πως όταν νιώσει πως κάπου δεν τον θέλουν θα ζητήσει να φύγει και να ψάξει για μια νέα πρόκληση.

Ακόμη τόνισε πως θα ήθελε να παίξει για κάποιον ιταλικό σύλλογο, αφού η κόρη του γεννήθηκε εκεί και θέλει συνεχώς να μιλάει ιταλικά, ενώ τον εξιτάρει η ιδέα να είναι κάπου που να κερδίζει τρόπαια.

Οι δηλώσεις του Μπρούνο Φερνάντες

«Πάντα έλεγα ότι θέλω να μένω κάπου μέχρι να νιώσω ότι δεν με θέλουν πια. Τη στιγμή που θα νιώσω 100% ότι δεν με θέλουν, θα μιλήσω με τον σύλλογο και θα πω ότι θέλω να φύγω.

Θα ήθελα να ζήσω την εμπειρία του ισπανικού πρωταθλήματος, γιατί δεν έχω παίξει ποτέ στην Ισπανία, και θα ήθελα επίσης να αγωνιστώ σε έναν από τους συλλόγους που διεκδικούν μεγάλους τίτλους στην Ιταλία.

Μου άρεσε πολύ να ζω στην Ιταλία. Έχω ακόμη πολλούς δεσμούς με τη χώρα, η κόρη μου γεννήθηκε εκεί και συνεχώς λέει ότι θέλει να μιλάει ιταλικά.

Αν μπορούσα να της το προσφέρω αυτό και ταυτόχρονα να παίξω σε έναν σύλλογο στην Ιταλία με μεγάλους στόχους και φιλοδοξίες για κατάκτηση τροπαίων, είναι μια ιδέα που θα με ενδιέφερε».