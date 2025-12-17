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Live τώρα η εκπομπή: «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» για το φινάλε της League Phase

Ποδόσφαιρο
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Ακόμα μία κυπελλική εκπομπή στη Web tv του SDNA, με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και τον Βασίλη Βέργη, ξεκινάει αμέσως μετά την αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Δείτε παρακάτω την εκπομπή:

 

Live τώρα η εκπομπή: «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» για το φινάλε της League Phase