Μαζί με τον Ζαφείρη, στη σουίτα του ΠΑΟΚ και ο Γερεμέγεφ! (vid)

Στο γήπεδο της Τούμπας βρίσκεται ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, έχοντας κλείσει και τυπικά τον κύκλο του στον Παναθηναϊκό! Στη σουίτα μαζί με τον Ζαφείρη και την Μαρία Γκοντσαρόβα...

Παίκτης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό και ανηφόρισε ήδη στην Θεσσαλονίκη.

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε και τυπικά ενώ και ο ίδιος, με ανάρτησή του, είπε «αντίο» στην πρώην -πια- ομάδα του.

Μάλιστα, ο Γερεμέγεφ είναι στην Τούμπα και μαζί με τον Χρήστο Ζαφείρη παρακολουθούν την αναμέτρηση Κυπέλλου του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό.

Το θέμα της επισημοποίησης της συμφωνίας του Δικεφάλου με τον Σουηδό επιθετικό είναι πλέον τυπικό και αναμένεται σύντομα να οριστικοποιηθεί, με τον Γερεμέγεφ να τίθεται άμεσα στη διάθεση του Λουτσέσκου...

Σε κάθε περίπτωση, από σήμερα (17/12) παίρνει μία πρώτη «γεύση» της νέας του... ομάδας, παρακολουθώντας από τη σουίτα του ΠΑΟΚ το παιχνίδι μαζί με τον Χρήστο Ζαφείρη.