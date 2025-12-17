«Άνοιξε» το σκορ με εύκολο τελείωμα ο Κωνσταντέλιας (vid)

Άνοιξε το σκορ ο ΠΑΟΚ με το «ριμπάουντ» του Γιάννη Κωνσταντέλια μόλις στο 17ο λεπτό κόντρα στη Μαρκό, έπειτα από προσπάθεια του Ανέστη Μύθου.

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