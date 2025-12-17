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Τα highlights από την εξάρα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γκολ και φάσεις από την ευρεία νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή με 6-0.
Τα highlights από την εξάρα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή (vid)