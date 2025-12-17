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Απείλησε με το... καλησπέρα ο Μύθου (vid)

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο ΠΑΟΚ απείλησε μόλις στο 1ο λεπτό κόντρα στη Μαρκό, με το διαγώνιο σουτ του Ανέστη Μύθου να καταλήγει άουτ.

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Απείλησε με το... καλησπέρα ο Μύθου (vid)