Οι Αφρικανικοί σύλλογοι με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση παικτών στο AFCON

Το Copa Africa εσει αναστατώσει την Ευρώπη, καθώς πολλοί παίκτες θα απουσιάζουν για σχεδόν έναν μήνα από τα κλαμπ τους, ωστόσο υπάρχουν και πολλοί παίκτες που παίζουν στην Αφρική.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025, που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο, δείχνει τη δυναμική ορισμένων συλλόγων της ηπείρου, οι οποίοι τροφοδοτούν τις εθνικές ομάδες με μεγάλο αριθμό ποδοσφαιριστών.

Οι σύλλογοι με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στο Copa Africa

1. Orlando Pirates (Νότια Αφρική) – 9 παίκτες

2. Al Ahly (Αίγυπτος) – 8 παίκτες

3. Jwaneng Galaxy (Μποτσουάνα) – 7 παίκτες

4. Simba SC (Τανζανία) – 7 παίκτες

5. Azam (Τανζανία) – 6 παίκτες

6. Zamalek (Αίγυπτος) – 5 παίκτες

7. Mamelodi Sundowns (Νότια Αφρική) – 5 παίκτες

8. Gaborone United (Μποτσουάνα) – 5 παίκτες

9. Pyramids (Αίγυπτος) – 4 παίκτες

10. Young Africans (Τανζανία) – 4 παίκτες

11. UD Songo (Μοζαμβίκη) – 4 παίκτες

12. Mochudi Centre Chiefs (Μποτσουάνα) – 4 παίκτες

13. Esperance (Τυνησία) – 4 παίκτες

14. Power Dynamos (Ζάμπια) – 4 παίκτες

15. Zesco United (Ζάμπια) – 4 παίκτες