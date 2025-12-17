Το «αντίο» του Γερεμέγεφ στον Παναθηναϊκό: «Ξέρω ότι πάντα έδινα το 100%!» (pic)

Με ένα όμορφο μήνυμα στα social media, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποχαιρέτησε την ομάδα του Παναθηναϊκού και εξέφρασε την υπερηφάνεια του που φόρεσε την πράσινη φανέλα.

Ο Σουηδός φορ θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από το «Τριφύλλι» και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ, με τον ίδιο να αποχαιρετά τον Παναθηναϊκό και να εκφράζει την υπερηφάνεια του που αγωνίστηκε στον σύλλογο.

Ο Γερεμέγεφ ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη που του έδειξε και τόνισε ότι έδινε πάντα το 100%, κάτι που σημαίνει ότι αποχωρεί χωρίς καθόλου τύψεις.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Ο χρόνος μου εδώ στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του.

Ευχαριστώ όλους στον σύλλογο, τους συμπαίκτες μου και όλο το επιτελείο που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πραγματική χαρά.

Θα κοιτάζω πίσω αυτό το κεφάλαιο της καριέρας μου με μεγάλη περηφάνια, γιατί ξέρω πως πάντα έδινα το 100% και προσπαθούσα για το καλύτερο. Πιστεύω πραγματικά ότι όταν κάνεις αυτό, δεν έχεις καμία τύψη.

Τέλος, θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους. Με στηρίξατε και με ωθήσατε όλα αυτά τα χρόνια· ένιωσα πραγματικά την αγάπη σας και αυτό σήμαινε πάρα πολλά για μένα».