O Ρέτσος επέστρεψε με γκολ και 6-0 ο Ολυμπιακός (vid)

Στο 70' φάουλ του Γιαζίτσι, γυριστή κεφαλιά του Ρέτσου και 6-0 ο Ολυμπιακός. Ο αρχηγός των "ερυθρόλευκων" μπήκε στο παιχνίδι αλλαγή στο 67' προερχόμενος από τραυματισμό.

Το 6-0 του Ολυμπιακού