Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON O Ρέτσος επέστρεψε με γκολ και 6-0 ο Ολυμπιακός (vid) 17-12-2025 19:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός Ηρακλής 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 70' φάουλ του Γιαζίτσι, γυριστή κεφαλιά του Ρέτσου και 6-0 ο Ολυμπιακός. Ο αρχηγός των "ερυθρόλευκων" μπήκε στο παιχνίδι αλλαγή στο 67' προερχόμενος από τραυματισμό. Το 6-0 του Ολυμπιακού Δε «μάσησε» τα λόγια του ο Γιάννης Βαρδινογιάννης instanews.gr 10 ερωτήσεις- παγίδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Με 14.60€ τη μέρα κάνεις βασιλικές διακοπές: Το ταξίδι στην πιο φθηνή και υποτιμημένη χώρα του 2026 είναι εμπειρία ζωής menshouse.gr Χατζηνικολάου – Κοσιώνη: Πολύ έντονη ενόχληση γι’ αυτό που γράφτηκε dailymedia.gr Σαν νησί, χωρίς ακτοπλοϊκά: Με 70€ τη βραδιά ξυπνάς με τον ήχο του κύματος σε πέτρινα αρχοντικά που εξαφανίζονται από το booking στο λεπτό menshouse.gr Τα παίζει όλα για όλα η Λατινοπούλου… instanews.gr Κέρδισε τη θέση στην οντισιόν: Αυτή είναι η εντυπωσιακή νέα δικηγόρος του «Deal» dailymedia.gr Κλείνει μόλις τελειώσει ο χειροποίητος γύρος του: Όποιος πρόλαβε, έφαγε το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας menshouse.gr O Ρέτσος επέστρεψε με γκολ και 6-0 ο Ολυμπιακός (vid) SHARE