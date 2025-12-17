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O Ρέτσος επέστρεψε με γκολ και 6-0 ο Ολυμπιακός (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 70' φάουλ του Γιαζίτσι, γυριστή κεφαλιά του Ρέτσου και 6-0 ο Ολυμπιακός. Ο αρχηγός των "ερυθρόλευκων" μπήκε στο παιχνίδι αλλαγή στο 67' προερχόμενος από τραυματισμό.

Το 6-0 του Ολυμπιακού

O Ρέτσος επέστρεψε με γκολ και 6-0 ο Ολυμπιακός (vid)