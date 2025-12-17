Άψογη συνεργασία Νασιμέντο, Ποντένσε και 5-0 ο Ολυμπιακός με τον Γιάρεμτσουκ (vid)

Στο 51' Νασιμέντο, Ποντένσε και Γιάρεμτσουκ έκρυψαν τη μπάλα και ο Ουκρανός με πλασέ μέσα από την περιοχή σημείωσε το 5-0 του Ολυμπιακού.

Το γκολ του Γιάρεμτσουκ