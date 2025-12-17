Με Θυμιάνη - Μύθου και αρκετές αλλαγές η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μαρκό (pic)

Ολικό ροτέισον από τον Ραζβάν Λουτσέσκου απέναντι στη Μαρκό (17/12 20:00), με τον Δικέφαλο να κάνει πέντε αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο.

«Στροφή» στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson για τον Δικέφαλο, ο οποίος μετά από δύο ανεπιτυχή εκτός έδρας αποτελέσματα, υποδέχεται τη Μαρκό στην Τούμπα, ψάχνοντας νίκη, γκολ και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε ολικό ροτέισον κόντρα στην ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, με τον Τσιφτσή να επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια και τους Τέιλορ, Θυμιάνη, Κεντζιόρα και Κένι να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά.

Στα χαφ ξεκουράζεται ο Μεϊτέ, με τους Μπιάνκο και Οζντόεφ να παίρνουν θέση στη βασική ενδεκάδα, ενώ πίσω από τον Ανέστη Μύθου θα κινηθούν οι Κωνσταντέλιας στο «δέκα», Ντεσπόντοφ στα δεξιά και Ιβανούσετς στ΄αριστερά της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Για τη φιλοξενούμενη Μαρκό, ο Σαφαρίκας θα είναι σήμερα ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Γκίνι-Μιγιενγκά στα στόπερ και τους Μπουσάι-Μαρκοπουλιώτη στα άκρα της άμυνας. Στα χαφ θα βρεθούν οι Φατιόν και Ίννος, ενώ πίσω από τον φορ Σεμπά θα αγωνιστούν οι Μπλανκ Καζό, Μεντόζα και Ντέτλερ.