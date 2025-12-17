Ταμπόρδα: «Δύσκολη η προσαρμογή σε άλλη ήπειρο - Με υποδέχθηκαν εξαιρετικά στον Παναθηναϊκό»

Για την προσαρμογή του στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό μίλησε ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος σκόραρε το πρώτο του γκολ με το Τριφύλλι κόντρα στην Καβάλα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βιθέντε Ταμπόρδα:

«Είναι πολύ σημαντική διοργάνωση, ειμαστε ο Παναθηναϊκός, μια μεγάλη ομάδα, προχωράμε και στις τρεις διοργανώσεις, πήγαν καλά τα πράγματα σήμερα παίξαμε με ένταση. Έχουμε δύσκολο ματς την Κυριακή και θα παίξουμε με την ίδια και περισσότερη ένταση.

Για την προσαρμογή του:

Πρόκειται για μία μεγάλη αλλαγή, από μία άλλη ήπειρο στην Ελλάδα. Με υποδέχθηκαν πολυ καλά. Δύσκολη η προσαρμογή, ήθελα τον χρόνο μου για να προσαρμοστώ. Σήμερα είχα τον χρόνο μου, σκόραρα και ένα γκολ, τι άλλο να ζητήσει κανείς;»