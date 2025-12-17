Μπενίτεθ: «Δυσκολευτήκαμε με τους τραυματισμούς και χωρίς στράικερ - Να γίνουμε πιο απλοί στο παιχνίδι μας»

Για τη νίκη του Παναθηναϊκού επι της Καβάλας μιλησε ο Ράφα Μπενίτεθ, με τον Ισπανό τεχνικό να αναφέρει τι θα χρειαστεί να βελτιώσει το Τριφύλλι το επόμενο διάστημα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Χάσαμε δύο επιθετικούς και μετά χρειάστηκε να παίξουμε χωρίς στράικερ, δυσκολευτήκαμε αρκετά. Ακόμη και έτσι η ομάδα προσπάθησε, στο δεύτερο μέρος είχαμε περισσότερο τον έλεγχο. Στο τέλος της ημέρας πήραμε τη νίκη και κρατάμε αυτό.

Είχαμε δύο μήνες που παίζαμε δύο ματς κάθε εβδομάδα. Δεν είχαμε χρόνο για να προπονηθούμε όπως θα θέλαμε. Πρέπει να είμαστε πιο απλοι στο παιχνίδι μας, να μην κάνουμε τόσα λάθη. Πήραμε αρκετές νίκες, η νοοτροπία που θέλει η ομάδα. Τώρα που θα έχουμε περισσότερο χρόνο θα βελτιώσουμε την ομάδα ακόμη περισσότερο.»