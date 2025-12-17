Πήρε το ντέρμπι και πέρασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου η ΑΕΚ!

Την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας εξασφάλισε η Γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ που επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στους Αγίους Αναργύρους.

Η Ένωση, χάρη σε γκολ της Χατζηνικολάου στο 71ο λεπτό, πήρε το ντέρμπι της φάσης των «16» στις λεπτομέρειες και έκλεισε θέση για τον επόμενο γύρο όπου αύριο θα μάθει τον αντίπαλο της.

Ο Δικέφαλος στη διάρκεια του αποψινού αγώνα εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία για τη διαιτησία καθώς φώναξε για πέναλτι πάνω στην Χατζηνικολάου. «ΔΕΝ θα επικαλεστούμε το δικαίωμα της σιωπής, γιατί αυτό ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΑΛΤΑΡΑ πάνω στην Χατζηνικολάου», ανέφερε μεταξύ άλλων παρουσιάζοντας και σχετικό βίντεο της επίμαχης φάσης.

Στα του αγώνα η ΑΕΚ κατάφερε να σκοράρει στο 71′ με κεφαλιά της Χατζηνικολάου και να πάρει το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά όπου αύριο θα μάθει τον αντίπαλο της. Συγκεκριμένα στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών 2025-2026, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Αστέρας Τρίπολης, ο Οδυσσέας Μοσχάτου, η ΑΕ Μυκόνου, η ΡΕΑ , Βόλος ΝΠΣ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Αγ. Παρασκευή.