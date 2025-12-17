Ρότα: «Να δώσουμε πάνω από 100% για τη νίκη και την πρόκριση στους 16»

Ο Λάζαρος Ρότα εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα της Πέμπτης με την Κραϊόβα.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Λάζαρος Ρότα στη συνέντευξη Τύπου:

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ΑΕΚ και Κραϊόβα;

«Αναλύσαμε την Κραϊόβα. Έχουμε το δικό μας πλάνο, με βάση αυτά που μας είπε ο προπονητής και έχουμε δουλέψει. Ειμαστε σε καλό μομέντουμ. Δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε. Να δώσουμε πάνω από 100%. Να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει ένας παίκτης. Δεν αφοσιωνόμαστε σε έναν συγκεκριμένο παίκτη της αντιπάλου μας. Κοιτάμε το σύνολό της».

Αν νιώθει πίεση η ομάδα για όσα κρίνονται στο ματς της Πέμπτης ή επιβράβευση;

«Είναι κάπου στη μέση. Υπάρχει μία πίεση, ένα άγχος ότι πρέπει να κερδίσουμε. Αλλα δεν είναι να τους υποτιμήσουμε. Κάθε ματς ξεχωριστά μας εχει πει ο προπονητής και το πιο σημαντικό είναι το αυριανό».