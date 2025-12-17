Ψάχτηκε για Μαρτίν ο ΠΑΟΚ - Δύσκολο να προχωρήσει η μεταγραφή

Σε ρυθμούς μεταγραφικής περιόδου μπαίνει ο ΠΑΟΚ και ήδη τα πρώτα ονόματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μεταξύ των οποίων και αυτό του 23χρονου Ισπανού αριστερού εξτρέμ, Κάρλος Μαρτίν, ο οποίος ανήκει στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Δικέφαλος κινείται ενεργά ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, η οποία ξεκινάει σε δύο εβδομάδες, ψάχνοντας και για εξτρέμ.

Μία περίπτωση που εξετάστηκε, ανάμεσα στις άλλες, ήταν αυτή του Κάρλος Μάρτιν, με τον 23χρονο ποδοσφαιριστή της Ατλέτικο Μαδρίτης να μην βρίσκεται στο ενεργό ρόστερ της ομάδας του Σιμεόνε.

Προϊόν των ακαδημιών της ομάδας της πρωτεύουσας, ενώ έχει αγωνιστεί ως δανεικός σε Μιραντές και Αλαβές, από την οποία επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι... Είναι διεθνής με την Εθνική Ισπανίας Κ21, ενώ έχει καταγράψει 40 συμμετοχές με 15 γκολ στη Segunda Divison και 31 συμμετοχές με δύο τέρματα στη La Liga με τη φανέλα της Αλαβές.

Το συμβόλαιο του νεαρού Ισπανού με τους «Ροχιμπλάνκος» ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2029, καθώς η Ατλέτικο το 2023 τον «έδεσε» με ένα συμβόλαιο έξι ετών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του SDNA όμως, ήδη έχει προσπεραστεί η συγκεκριμένη υπόθεση και οι επιτελείς του Δικεφάλου στρέφονται αλλού...

Στο μεταγραφικό μέτωπο για τον ΠΑΟΚ, προ των πυλών είναι ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος αναμένεται να αποδεσμευθεί και τυπικά από τον Παναθηναϊκό τις επόμενες ημέρες και να ενταχθεί στους ασπρόμαυρους άμεσα για προπονήσεις.