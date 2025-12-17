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ΑΕΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου εν όψει Κραϊόβα (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Παρακολουθήστε ζωντανά με εικόνα και ήχο από την Cosmote Tv τη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ εν όψει του αγώνα της Πέμπτης με την Κραϊόβα. Μιλούν Μάρκο Νίκολιτς και Λάζαρος Ρότα.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου. 

ΑΕΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου εν όψει Κραϊόβα (vid)