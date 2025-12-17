ΑΕΚ: Live streaming η συνέντευξη Τύπου εν όψει Κραϊόβα (vid)

Παρακολουθήστε ζωντανά με εικόνα και ήχο από την Cosmote Tv τη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ εν όψει του αγώνα της Πέμπτης με την Κραϊόβα. Μιλούν Μάρκο Νίκολιτς και Λάζαρος Ρότα.