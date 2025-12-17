Τελικό τελεσίγραφο της βρετανικής κυβέρνησης στον Αμπράμοβιτς για τα χρήματα της Τσέλσι

Η βρετανική κυβέρνηση απηύθυνε τελικό τελεσίγραφο στον Ρομάν Αμπράμοβιτς, καλώντας τον να προχωρήσει άμεσα στη μεταφορά των 2,5 δισ. λιρών από την πώληση της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι, ποσό που παραμένει δεσμευμένο για περισσότερα από τρία χρόνια.

Με βάση όσα αναφέρει η Guardian η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, ανακοίνωσε σήμερα ότι χορηγήθηκε ειδική άδεια, η οποία επιτρέπει τη μεταφορά των χρημάτων σε ένα νεοσύστατο ίδρυμα.

Σκοπός του ιδρύματος είναι η διάθεση των κεφαλαίων σε ανθρωπιστικές δράσεις υπέρ της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της στήριξης των θυμάτων του πολέμου.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε τον Ρώσο άλλοτε ιδιοκτήτη της Τσέλσι ότι αν δεν τηρήσει τη δέσμευση που έχει αναλάβει, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να κινηθεί νομικά.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιχειρήσει να προχωρήσει δικαστικά στην αποδέσμευση και διάθεση των χρημάτων.

«Το μήνυμά μου προς τον Αμπράμοβιτς είναι σαφές, ο χρόνος τελειώνει. Τιμήστε τη δέσμευση που αναλάβατε και πληρώστε τώρα. Αν δεν το κάνετε, είμαστε έτοιμοι να προσφύγουμε στα δικαστήρια ώστε κάθε δεκάρα να φτάσει σε όσους οι ζωές τους έχουν καταστραφεί από τον παράνομο πόλεμο του Πούτιν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στάρμερ.