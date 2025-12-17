Ο Παναθηναϊκός νίκησε και την Καβάλα στο όριο με τον Ταμπόρδα (1-2), νίκησε και το… μαύρο σύννεφο των τραυματισμών και πέρασε στους 8 του Κυπέλλου. Η διασταύρωση τον οδηγεί πρώτα με Άρη κι έπειτα πάνω σε Ολυμπιακό



Χάρη σε γκολ του Βιθέντε Ταμπόρδα στο 53’ ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα σήμερα το απόγευμα από την Καβάλα με 2-1, έκανε το απόλυτο «τέσσερα στα τέσσερα» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Το τριφύλλι νίκησε και το… μαύρο σύννεφο των τραυματισμών, ενώ η διασταύρωση τον οδηγεί πρώτα με Άρη κι έπειτα πιθανότατα πάνω στον Ολυμπιακό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε για πρώτη φορά επί των ημερών του τον Βιθέντε Ταμπόρδα στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού, ενώ την παρθενική του συμμετοχή για φέτος πραγματοποίησε ο Τόνι Βιλένα που είχε να αγωνιστεί με την πράσινη φανέλα από το καλοκαίρι του 2024.

Ο σχηματισμός των πράσινων ήταν 3-5-2 με τον Φίκαϊ αριστερό στόπερ και τον Μπρέγκου κεντρικό χαφ, με την ειδοποιό διαφορά ότι οι δύο διαθέσιμοι στράικερ της ομάδας τέθηκαν νοκ άουτ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο του ματς!

Κι αυτό διότι ο Σφιντέρσκι έπιασε κεφαλιά στο 2ο λεπτό βρίσκοντας τη μπάλα με το αυτί και αμέσως μετά ζαλίστηκε, έμεινε στο χορτάρι για λίγα λεπτά δίνοντας την εντύπωση ότι έχει ελαφριά διάσειση και κατόπιν αποχώρησε με το φορείο.

Τη θέση του πήρε ο Πάντοβιτς αλλά κι αυτός αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο από το γήπεδο, 20 λεπτά μετά την είσοδό του!

Μη έχοντας άλλες επιλογές ο Μπενίτεθ έριξε στο ματς τον Μπόκο που μαζί με τον Ταμπόρδα ήταν, εξ ανάγκης, το δίδυμο της επίθεσης του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ με τον Μλαντένοβιτς να πλασάρει με το δεξί στα δίχτυα, στο 18’ (0-1).

Σαν να μην έφταναν οι δύο αναγκαστικές αλλαγές των μοναδικών διαθέσιμων επιθετικών, ο Παναθηναϊκός δέχτηκε την ισοφάριση με πέναλτι-κωμωδία.

Ο Μλαντένοβιτς μάζεψε τα πόδια του για να αποφύγει τον Κατσουλίδη, αυτός έπεσε πάνω του και ο διαιτητής Κόκκινος (Χαλκιδικής) έδωσε πέναλτι, με τη σύμφωνη γνώμη του VAR Πουλικίδη από τη Δράμα. Ο Σιφναίος δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα, ισοφαρίζοντας (1-1) στο 34’.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε κοντά στο γκολ στο 43’ αλλά το πλασέ του Μπόκου έσωσε ο Κατσουλίδης με προβολή.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τζούρισιτς μπήκε στο ματς αντί του Μπρέγκου και στο 50’ η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μλαντένοβιτς βρήκε σε αγκώνα αμυντικού στο τείχος χωρίς να υποδειχθεί παράβαση. Δύο λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Βιλένα να εκτελέσει φάουλ αλλά ο Γιαννίκογλου έσωσε την εστία του.

Αμέσως μετά, ωστόσο, ήταν η στιγμή να μιλήσει ο Ταμπόρδα. Υποδεχόμενος την μπάλα από τον Τζούρισιτς στο ύψος της μεγάλης περιοχής, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός σούταρε χαμηλά και η μπάλα πήγε στα δίχτυα, δίνοντας στον Παναθηναϊκό εκ νέου το προβάδισμα (2-1).

Στο 55’ μακρινό βολέ του Κώτσιρα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 64’ ο Τζούρισιτς έδωσε κάθετη πάσα στον Νίκα που έπεσε μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής έδειξε πέναλτι, αλλά ο VAR είδε αυτή τη φορά ότι δεν υπήρχε παράβαση και πήρε πίσω την απόφασή του δείχνοντας επιθετικό φάουλ.

Ο Παναθηναϊκός είχε δεύτερο δοκάρι στο 69’ σε καρφωτή κεφαλιά του Νίκα που τράνταξε το οριζόντιο από σέντρα του Μαντσίνι από δεξιά.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΚΑΒΑΛΑ (Γιάννης Τάτσης / 4-2-3-1): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης, Αλιατίδης (84’ Ξυγκόρος), Χρούστισιτς, Διονέλλης (46’ Κολλαράς), Ρ. Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Σπανδονίδης (58’ Βοριατζίδης), Ελ Καντουσί (76’ Κουντουριώτης), Παπαδόπουλος (58’ Ρόιμπας), Σιφναίος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 3-5-2): Κότσαρης, Κώτσιρας, Ινγκασον, Φίκαϊ, Μαντσίνι, Νίκας (82’ Τσιριβέγια), Βιλένα, Μπρέγκου (46’ Τζούρισιτς), Μλαντένοβιτς, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι (8’ λ.τ. Πάντοβιτς, 28’ λ.τ. Μπόκος).

