Καλαμάτα: Απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA (pic)

Καμπάνα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στη μεσσηνιακή ομάδα. Καμία ανησυχία στην ΠΑΕ.

Η Καλαμάτα είναι στην πρώτη θέση του β’ ομίλου της Σούπερ Λιγκ 2 και στοχεύει στην άνοδο ωστόσο τα προβλήματα δεν λείπουν.

Η FIFA επέβαλε στη μεσσηνιακή ομάδα απαγόρευση μεταγραφών για τρεις μεταγραφικές περιόδους και η τιμωρία «μετράει» από τις 16/12.

Λεπτομέρειες για τις οφειλές για τις οποίες επιβλήθηκε η τιμωρία δεν υπάρχουν στη λίστα registration ban της Ομοσπονδίας.

Από την πλευρά της Καλαμάτας τονίζουν ότι πρόκειται για παλαιότερη υπόθεση, η οποία δεν προκαλεί καμία ανησυχία και θα λυθεί άμεσα. "Οπότε θα αρθεί η απαγόρευση και δεν θα τεθεί κανένα ζήτημα για την ομάδα μας" ανέφεραν.