Κέπα: Η σπουδαία σεζόν στην Μπόρνμουθ και τα στατιστικά που δείχνουν την κλάση του (pic)

Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Κέπα, ο οποίος πέρσι πραγματοποίησε μια αρκετά καλή σεζόν με την φανέλα της Μπόρνμουθ, όπως μαρτυρούν και τα στατιστικά.

Ο έμπειρος Ισπανός τερματοφύλακας, για τον οποίον ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός, ανήκει στην Άρσεναλ αλλά ουσιαστικά δεν υπολογίζεται από τους Λονδρέζους και την περσινή σεζόν είχε παραχωρηθεί στην Μπόρνμουθ με την μορφή του δανεισμού. Κατέγραψε λοιπόν 31 συμμετοχές στην Premier League, σε μια ομάδα που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση… μεγαθήριο, και δέχτηκε συνολικά 39 τέρματα (1.26 ανά αγώνα).

Η χρονιά που έκανε με τα «Κεράσια» ήταν πάρα πολύ θετική και το «Sky Sport» είχε προχωρήσει τον Ιούνιο του 2025 σε μια σύγκριση των στατιστικών του άλλοτε άσου της Τσέλσι, με αυτά των τερματοφυλάκων στα 5 κορυφαία Πρωταθλήματα της Ευρώπης την ίδια σεζόν.

Όπως προκύπτει λοιπόν, ο Κέπα ήταν εμφανώς ανώτερος από την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέρφων του, παρά το χαμηλότερο επίπεδο της ομάδας που έπαιζε. Χαρακτηριστικό είναι ότι πραγματοποιούσε 3.13 αποκρούσεις ανά 90λεπτο, επίδοση καλύτερη από το 65% των τερματοφυλάκων, ενώ εντυπωσιακές ήταν και οι επιδόσεις του στις εξόδους που «καθάριζε» με γροθιές (καλύτερος από το 88%).

Ήταν αρκετά καλός με την μπάλα στα πόδια, με πάνω από 20 πάσες ανά αγώνα (περισσότερες από το 42% των τερματοφυλάκων), είχε μόλις 0.1 σουτ ανά αγώνα που δημιουργήθηκε από δικό του λάθος, ενώ διατήρησε ανέπαφη την εστία του περισσότερο από το 57% των γκολκίπερ.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν, ο Κέπα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και είναι σαφές ότι πιθανή μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό θα ανεβάσει κατακόρυφα την ασφάλεια της ομάδας κάτω από τα δοκάρια.

Δείτε αναλυτικά το report του «Sky Sport»: